آخرین موضع ایران درباره تبادل سوخت و مبادله زندانیان بین ایران وآمریکا

رامین مهمانپرست در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه تعبیر غربی ها مبنی بر عقب نشینی ایران در موضوع تبادل سوخت تعبیر اشتباهی است، تصریح کرد: ما آمادگی مان را برای معاوضه سوخت قبلا هم اعلام کرده بودیم و همچنان آمادگی داریم که در صورتی که طرف مقابل رویکردی واقع بینانه نسبت به موضوع داشته باشد و حق ایران را در برخورداری از دانش هسته ای و غنی سازی به رسمیت شناسد در رابطه با مبادله سوخت اقدام کنیم.

شرایط ما تامین شود

سخنگوی دستگاه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد: البته جزییات این مبادله باید به شکلی باشد که شرایط ما تامین شود.

مهمانپرست با اشاره به سخنانش رئیس جمهور در برنامه تلویزیونی پیرامون مبادله سوخت یادآور شد: رئیس جمهور تاکید کرد در آن مقطع ایران به صورت جامع تر نظرش را در رابطه با تبادل سوخت اعلام کرده بود و می خواست نشان دهد که طرف مقابل نسبت به تعهدات خود چقدر جدی است و آیا طرف مقابل می تواند عدم اعتمادی را که در ایران نسبت به آنان وجود دارد، برطرف کنند یا نه.

صادقانه برخورد نکردند

وی ادامه داد: درحالی که چنین برخورد مثبتی از طرف ایران صورت گرفت طرف مقابل در پاسخ تبلیغاتی را دنبال کردند و گفتند ما می خواهیم ایران را با روشی از داشتن اورانیوم 3.5 درصد دور کنیم تا ایران از ساخت بمب اتم فاصله بگیرد و این نشان می دهد که آنان دنبال اهداف تبلیغاتی بودند و رویکرد سیاسی داشتند و با ایران صادقانه برخورد نکردند.

همچنان آماده مبادله هستیم

سخنگوی وزارت امورخارجه با اشاره به اینکه ما همچنان آمادگی داریم نسبت به مبادله سوخت اقدام کنیم ، اظهار داشت: برای اینکه این مبادله صورت بگیرد باید میزان سوخت مورد نظر ما و میزان مورد نیاز برای مبادله اعلام شود و اگر طرف مقابل آمادگی این مبادله را داشته باشد ، بقیه بحث ها را می توان در مذاکره پیگیری کرد.

مهمانپرست یادآور شد : اگر طرف مقابل شرایط ما را تامین کند و ما احساس کنیم که آنان به صورتی واقع بینانه به دنبال به رسمیت شناختن و تامین حقوق ما هستند ایران قطعا برخورد مثبت خواهد داشت.

ادامه گفتگوها به صورت مستقیم و غیرمستقیم

سخنگوی دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به این سئوال که آیا بعد از اعلام آمادگی ایران برای تبادل سوخت از سوی طرف مقابل پاسخ مثبت دریافت شده است یا خیر، گفت: دو طرف صحبت هایی با یکدیگر داشته اند و به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم بحث هایی مطرح شده و ما همچنان منتظر پاسخ یا اقدام طرف مقابل هستیم و اگر طرفین نشان دهند که برخورد مثبت و واقع بینانه دارند حتما پاسخ مثبت و مناسب دریافت می کنند.

توصیه به طرف مقابل: نظر ما را می دانید از فرصت استفاده کنید!

وی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه برخی مقامات کشورهای غربی پس از اظهارات اخیر دکتر احمدی نژاد درباره شیوه تبادل سوخت از آن استقبال کرده و برخی دیگر اعلام کرده اند که منتظر پاسخ رسمی ایران به آژانس بین المللی انرژی اتمی هستند، آیا ایران پاسخ جدیدی آماده کرده است، تصریح کرد: ما نظر خود را به شکل های مختلف اعلام کرده ایم و طرف مقابل به صورت کامل نظر ایران را دریافت کرده بهتر است طرفین به نظر ایران پاسخ بدهند و از فرصت موجود استفاده کنند.

واکنش به موضوع مبادله ایرانیان زندانی در آمریکا و سه آمریکایی زندانی در ایران

مهمانپرست همچنین در رابطه با جوسازی رسانه های غربی نسبت به سخنان رئیس جمهور مبنی بر آمادگی ایران برای مبادله سه تبعه آمریکایی زندانی در ایران با ایرانیان زندانی در آمریکا بیان داشت: ما اعلام کرده ایم که اتباع ایرانی که در آمریکا زندانی هستند به صورت غیر قانونی و بدون جرم و گناه و یا اثبات اتهام در آمریکا نگهداری می شوند و برخی از آنان از کشورهای دیگر ربوده شده اند و به آمریکا منتقل شده اند و ما این روش را غیر اخلاقی می دانیم و معتقدیم که اتباع ایرانی باید در اسرع وقت آزاد شوند و طرف آمریکایی باید از دنبال کردن روشهای غیر حقوقی اجتناب کند.

جرم سه امریکایی محرز است؛ ورود به منطقه حساس

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اضافه کرد: سه تبعه آمریکایی که در ایران بازداشت شده اند ورود غیر قانونی به ایران داشته اند و در یک منطقه حساس وارد ایران شده اند و جرم آنها محرز است و خودشان نیز نسبت به این جرم معترف بوده اند.

مهمانپرست ادامه داد: ایران معتقد است رسیدگی به وضعیت اتباع زندانی روند حقوقی دارد و نباید با آن برخورد سیاسی کرد و یا از آن برای ایجاد فشار به کشورها استفاده شود.

وی تاکید کرد: اگر صحبتی از رسیدگی به وضع اتباع زندانی در آمریکا می شود موضوع این است که باید از نگهداشتن اتباع بی گناه ایرانی در زندانهای آمریکا جلوگیری شود و آمریکا از سناریوسازی برای ایرانیان و دستگیری آنان اجتناب کنند و این روند را از دستور کار خود خارج کنند.

اگر دید انسانی داشته باشند ماهم حقوقی دنبال می کنیم

سخنگوی وزارت امورخارجه خاطرنشان کرد: برخورد سیاسی با اتباع زندانی در خارج از کشور اخلاقی و حقوقی نیست و آمریکا می بایست هرچه سریعتر نسبت به آزادی افرادی که به این شکل در بند شده اند اقدام کنند، اگر آنان با دید انسانی و در چارچوب حقوقی و بدون اغراض سیاسی نسبت به اتباع ایرانی اقدام کنند و تسهیلات کنسولی برای اتباع ما فراهم کنند و تکلیف آنان را مشخص کنند ما این روند را برخورد مثبت تلقی خواهیم کرد و طبیعتا ما نیز نسبت به اتباع آمریکایی در چارچوب حقوقی مسائل را با دید مثبت پیگیری می کنیم.