ساماندهدی گلزار شهدای "آرو" و افتتاح ساختمان مخابرات "کهنک" دماوند

به گزارش خبرنگار مهر در دماوند، همزمان با روزهای پیروزی انقلاب اسلامی ایران و ایام دهه فجر، شنبه شب گلزار شهدای روستای آرو، ساماندهی و ساختمان مخابرات روستای کهنک از توابع شهرستان دماوند افتتاح و به بهره برداری رسید.

رئیس اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان دماوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طرح ساماندهی گلزار شهدا با اعتباری بالغ بر 500 میلیون ریال تکمیل و ساماندهی شده است.

امیر مرادی شهدا را سرمایه های ملی دانست و ادامه داد: روستای آرو با داشتن 11 شهید نیاز به گلزاری مناسب در این منطقه داشت و شاید این اقدام کمترین سپاسگذاری از رشادتهای ایشان باشد.

وی بیان داشت: در کنار گلزار شهدای آرو یک مجموعه فرهنگی، حسینیه شهدا و نمایشگاهی از آثار این 11 شهید در نظر گرفته شده است.

افتتاح ساختمان مخابرات کهنک دماوند

رئیس اداره مخابرات شهرستان دماوند نیز پیرامون افتتاح پروژه احداث ساختمان مخابرات روستای کهنک گفت: این طرح با اعتباری بالغ بر 700 میلیون ریال افتتاح و به بهره برداری رسیده و آماده ارائه خدمات مخابراتی به اهالی است.

مجید نوروزیان خاطرنشان کرد: مرکز مخابرات روستای کهنک در حال حاضر آمادگی پوشش 200 خط تلفن را در سطح روستا داشت که این میزان قابل افزایش است و می تواند برای مردم خارج از روستا و مسافران جاده ای نیز مفید واقع شود.

این مسئول ادامه داد: با افتتاح این مرکز، مشکلات خط موبایل BTS و ACT روستایی این منطقه رفع می شود.

وی یادآور شد: تا دو هفته آینده اینترنت پرسرعت نیز برای روستای کهنک وصل و قابل استفاده برای اهالی آن خواهد بود.

شهرستان دماوند با مساحتی حدود ۱۸۸ هزار هکتار در محدوده شهرستان‌های فیروزکوه، آمل، ورامین، گرمسار و تهران قرار دارد و بر طبق نتایج سرشماری سال ۱۳۸۵مرکز ملی آمار ایران تعداد ۲۷٬۴۱۸ خانوار شامل ۹۶٬۸۶۰ نفر در این شهرستان سکونت دارند.