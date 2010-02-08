تست موفق کره فلزی نیروگاه بوشهر/ بهره برداری نهایی با پایان تست گرم

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، محمود جعفری صبح دوشنبه در برنامه صبح انقلاب در بوشهر با بیان اینکه جهت راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر سه تست انجام شده است، افزود: این تستها از تستهای مهم، اساسی و روتین در نیروگاه های اتمی بشمار می رود که با توجه به موفقیت آمیز بودن تست های گذشته، می توانیم مراحل بعدی کار راه اندازی را انجام دهیم.

مجری طرح نیروگاه اتمی بوشهر با اشاره به این که یکسری کارهای اجرایی داریم، اظهار داشت: بعد از موفقیت در تست های انجام شده جهت انجام تست گرم باید تمام سیستم های مدار اول و دوم عایق کاری شوند و نهایتاً خودمان را برای انجام این تست مهم آماده کنیم.

جعفری با بیان این که تست گرم تست پایانی نیروگاه اتمی بوشهر خواهد بود، گفت: با پیش بینیهای انجام شده به نظر می رسد تست موفقی خواهد بود که امیدواریم این تست در آینده ای نزدیک اجرایی شود.

وی اظهار داشت: با توجه به فضای زیاد نیروگاه و گستردگی لوله ها و تحهیزات جهت عایق کاری تجهیزات حدود 50 روز زمان نیاز داریم تا مرحله عایق کاری به پایان برسد و اماده اجرای این تست شویم.

جعفزی خاطر نشان کرد: با اجرای موفق این تست امیدواریم برق نیروگاه اتمی بوشهر به شبکه سراسری کشور متصل شود.

وی در خصوص زمان دقیق بهره برداری از نیروگاه اتمی بوشهر گفت: در بحث بهره برداری از نیروگاه زمان انجام تست های تعیین کننده است و نمی توان دقیقاً بر اساس زمان صحبت کرد زیرا وقتی تست ها را انجام می دهیم اگر یکی از تجهیزات دچار اشکال شود و جواب ندهد باید مشکل را رفع کرد و تست را دوباره انجام داد که این خود زمان بر است.

مجری طرح نیروگاه اتمی بوشهر با بیان این که نیروهای ایرانی جهت بهره برداری از نیروگاه اتمی بوشهر دوره های لازم را دیده اند، گفت: از زمانی که کار به صورت جدی در نیروگاه اتمی بوشهر آغاز شده است پرسنل مورد نیاز جهت بهره برداری جذب شده اند.

جعفری افزود: پرسنل و نیروهای جذب شده از بهترین و نخبه های فارغ التحصیل بهترین دانشگاه های کشور هستند که آموزش های مختلف و لازم در نیروگاههای داخلی و روسی را فرا گرفته اند.

وی با بیان اینکه پرسنل این نیروگاه این امادگی را دارند که بتوانند با بهترن نحو ار نیروگاه بهره برداری کنند، اظهار داشت: کارشناسان این نیروگاه در مراحل ساخت، نصب نیروگاه حضور داشته اند و همگی اقدامات انجام شده ثبت و مستند سازی شده است.

مجری طرح نیروگاه اتمی بوشهر در مراحل راه اندازی تمامی پرسنل و کارشناسان همگام با پرسنل پیمانکار گام به گام با آنها حرکت کرده اند و توانسته اند به تمام مراحل که مدنظر بوده است، دست پیدا کنند.

وی اظهار داشت: این آمادگی وجود دارد پرسنل ایرانی خودشان کلید زنی کنند و کارهای بعدی را انجام دهند.