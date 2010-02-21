به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر قدیر کاشانی مدیر عامل شرکت خدمات اول با اعلام این خبر افزود: این شرکت همزمان با سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی از روز 22 بهمن در مرکز شهر تهران فعالیت خود را آغاز کرده است.

وی با اعلام اینکه زمینه ارائه خدمات مربوط به سیم کارتهای همراه اول به صورت غیر حضوری فراهم شده است، تاکید کرد: هدف اصلی ما از تاسیس این شرکت در وهله اول اصلاح الگوی مصرف و تحقق بخشی از اهداف قانون اصل 44 است.

کاشانی در ادامه به طرح دولت الکترونیک اشاره کرد و گفت: هدف دیگر از تشکیل شرکت خدمات اول توسعه این طرح مهم و ملی است.

مدیرعامل شرکت خدمات اول تنظیم سند، تعویض سیم کارت و وصل آبونمان اصلاح و تغییر آدرس، فعال سازی سیم کارتهای همراه اول، خروج شماره های مسدود شده از لیست سیاه، ثبت نام سیم کارتهای همراه اول، قطع و وصل خدمات ویژه و فروش سیم کارتهای همراه اول به قیمت دولتی از خدماتی اعلام کرد که توسط این شرکت ارائه می‌شود، همچنین خدمات مهمی که به صورت رایگان در این شرکت انجام می شود راهنمایی مشترکان در جهت حل مشکلات قضایی مربوط به تلفن همراه و پاسخ به سئوالات مشترکان در خصوص مشکلات پیش آمده برای سیم کارت است.

وی با بیان اینکه شماره 1868 آمادگی پاسخگویی به یک هزار نفر را به طور همزمان دارا است، گفت: کلیه خدمات ارائه شده به مشترکان طبق تعرفه های همراه اول بود و تنها مبلغی که توسط همکاران دریافت می شود، هزینه ایاب و ذهاب طبق تعرفه رسمی پیک بادپا و با رضایت و توافق مشترکان است.

کاشانی سرمایه گذاری صورت گرفته توسط بخش خصوصی در فاز نخست در این پروژه را حدود 30 میلیارد ریال عنوان کرد که تاکنون زمینه اشتغال 200 نفر را در این شرکت فراهم آورده است.

وی از خدمات دهی در رابطه با مشترکان سایر اپراتورهای فعال در ایران در آینده خبر داد و تاکید کرد: شرکت خدمات اول (دفتر خدمات ارتباطی 1761-16 -17 ) دارای مجوز رسمی از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، شرکت ارتباطات سیار، پست بانک، شرکت پست و شرکت مخابرات ایران می باشد که از دفاتر پیشخوان دولت محسوب می شود و در آینده به مرکزی جهت ارائه خدمات کلیه نهادهای دولتی تبدیل خواهد شد.

کاشانی در پایان ماموریت شرکت خدمات اول را انجام کلیه خدمات غیر حضوری اعلام کرد و گفت که در آینده خدمات اول اولین گزینه خدمات غیر حضوری در کشور خواهد شد.