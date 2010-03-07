منتظر اصلاح مصوبه شرایط حضور بانکهای خارجی هستیم

محمود بهمنی در گفتگو با مهر درباره حضور بانکهای خارجی در کشور، با بیان اینکه شرایط حضور بانکهای خارجی در کشور باید تسهیل شود، گفت: بر اساس سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، هر شخص حقیقی و حقوقی می تواند در مجموع 5 تا 10 درصد سهام یک بانک را داشته باشد.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: این در حالی است که خارجیان برای حضور در بخش بانکی کشورمان خواستار حضور یک یا دو عضو در هیئت مدیره هستند که حضور یک نفر در هیئت مدیره، داشتن حداقل 16.8 درصد سهام بانک را می طلبد.

وی تصریح کرد: با توجه به این امر باید اجازه دهیم خارجیان نسبت سهام بیشتری در بانکهای کشور داشته باشند که به این منظور بانک مرکزی با دولت و مجلس شورای اسلامی مکاتباتی را انجام داده و منتظر اصلاح مصوبه مربوطه هستیم.

کاهش صادرات سال گذشته

بهمنی در بخش دیگری از سخنان خود به کاهش صادرات کشور در سال گذشته با توجه به شرایط صادرات و رکود اقتصادی و بحران مالی جهانی اشاره و بیان کرد: نه تنها ایران بلکه هیچ کشور دیگری نتوانست به اهداف صادراتی خود دست یابد و معادل رقم پیش بینی شده صادرات برسد.

وی از اختصاص کمکهای بانک مرکزی به بخش صادرات کشور خبرداد و خاطرنشان کرد: در صورت نیاز بانک مرکزی مجددا تسهیلاتی را برای بخش صادرات در نظر خواهد گرفت.

مهلت موسسات اعتباری تمدید نشد

رئیس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ساماندهی بیش از 90 درصد موسسات و تعاونی های اعتباری از طریق اعطای مجوز و یا موافقت اصولی بیان کرد: از این پس مجوزهای صادره از سوی بانک مرکزی ملاک عمل موسسات و تعاونی های اعتباری و صندوقها خواهد بود.

وی اضافه کرد: بانک مرکزی هیچگونه تمدیدی پس از مهلت اعلام شده ( پایان آذر ماه) برای موسسات و تعاونی ها و غیره اعلام نکرد و در مورد تعطیلی موسسات غیرمجاز و تعاونی های اعتباری فاقد مجوز به نیروی انتظامی نامه نوشتیم و تکلیف خود را انجام دادیم و موسسات بدون مجوز قطعا از این پس با مشکل مواجه خواهند شد.

ورشکستگی بانکها

بهمنی شایعات مربوط به ورشکستگی بانکها را رد کرد و گفت: بانکهایی مثل بانک ملی با داشتن 590 هزار میلیارد ریال دارایی نه تنها از پشتوانه دولت برخوردار است، بلکه از سرمایه های مردم تشکیل شده اند و خصوصی نیستند که ورشکست شوند.