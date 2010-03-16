ورامینی ها با تدارک تنقلات و نانهای مخصوص به استقبال بهار می روند

به گزارش خبرنگار مهر در ورامین، کسمه، نان شیرمال، یوخه، نان قندی، نان برنجی، نان پنجره ای، توتک، کلمبو، گوش فیل و حلوا باسمه؛ از جمله شیرینی ها و نانهایی هستند که زنان هنرمند ورامینی برای عید نوروز از سالها قبل می پختند و اینک نیز بعد از گذشت سالها و روی آوردن مردم به زندگی ماشینی و فراموشی آداب و سنن کهن، بعضی از زنان مسن در روستاها به پختن این نانها و شیرینی ها اقدام می کنند.

بعضی دیگر نیز از بین نانها و شیرینی هایی که ذکر شد تنها به پختن نان پنجره ای و گوش فیل اکتفا می کنند.

آنچه در پی می آید مواردی است که در میهمانیهای شب عید ورامینی ها مورد استفاده قرار می گید.

قاووت

مغز بادام، تخمه، گردو، فندق و نخودچی را می کوبیدند و پس از الک کردن، پودر آنها را مخلوط می کردند تا به این صورت قاووت تهیه شده و به عنوان تنقلاتی مثل آجیل برای پذیرایی از مهمانان استفاده شود.

نان کسمه

اهالی به پختن کسمه بسیار مقیّد بودند و آن را سبب کسب و کار می دانستند و برای پختن آن از چند روز مانده به عید، همکاری عجیبی بین خانم های روستا یا اقوام بود، که به این کار شور و حال فراوانی می بخشید.

خمیر این نان، مانند نان تافتون (نان محلی) آماده می شد که در آن، شکر یا خاک قند هم اضافه می کردند تا شیرینی عید نوروز نیز به کام مردم بیاید.

نان شیرمال

مردم ورامین به پختن نان شیرمال هم بسیار اهمیت می دادند که البته مواد اولیه آن پرهزینه بود.

در خمیر نان شیرمال؛ شیر، روغن و مقداری زنجبیل اضافه می کردند و هنگامی که می خواستند خمیر را به تنور بچسبانند، روی آن را هم شیره یا زرده تخم مرغ مخلوط با زعفران یا زردچوبه می مالیدند.

کدبانوهای ورامینی، گل کاجیلا را قبلاً خیس کرده و آن را صاف می کردند و آب آن را روی خمیر می مالیدند تا بعد از پخته شدن، روی نان براق شود و به رنگ دلپذیر زغفرانی دربیاید.

یوخه

خمیر یوخه را از آرد، روغن، شکر و زردچوبه آماده می کردند. ابتدا خمیر را با نی قلیان نازک می کردند و ورقه خمیر را روی ساج (ورق آهنی که روی آتش قرار می دادند) می انداختند.

بعد از آن که خمیر سرخ می شد، خاک روی آن می ریختند؛ سپس آن را تا می کردند و با قیچی می بریدند و در نهایت، داخل ظرفی مانند پیت خالی روغن نگهداری می کردند.

کلمبو و توتک

کلمبو و توتک نیز نوعی نانهای کوچک عیدانه بودند که سرسفره عید نوروز می گذاشتند و این روزها خبری از این دو نان خوشمزه در ورامین نیست.

این دو نان محلی، در برخی دیگر از نقاط کشور نیز طبخ می شود و امروزه مورد استفاده مردم آن مناطق قرار می گیرد.