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۱۸ اسفند ۱۳۸۸، ۱۵:۱۳

حجت الاسلام توکلی:

اخلاگران چهارشنبه آخر سال با برخورد شدید قضایی روبرو می شوند

اخلاگران چهارشنبه آخر سال با برخورد شدید قضایی روبرو می شوند

کرمان - خبرگزاری مهر: رئیس کل دادگستری استان کرمان با تاکید بر امنیت اجتماعی گفت: با خاطیان و اخلالگران چهارشنبه آخر سال به شدت برخورد می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، حجت الاسلام علی توکلی ظهر سه شنبه در جلسه هم اندیشی با مدیران رسانه های استان کرمان گفت: رسانه ها جهت ارائه خدمت مطلوب نیاز به بسترهای مخاطب شناسی و خبر شناسی دارند و نشریه ای که در این دو عنصر ماهر و استاد باشد، تیراژ بالاتر و خوانندگان بیشتری خواهد داشت.

رئیس کل دادگستری استان در ادامه به موضوع چهارشنبه آخر سال اشاره کرد و اظهار داشت: با هر نوع اخلالگری در چهارشنبه آخر سال برخورد خواهیم کرد و به خانواده ها توصیه می کنیم مراقب فرزندان خود باشند.

وی تاکید کرد که امنیت اجتماعی و عمومی برای ما اصل است و اگر قرار باشد امنیت اجتماعی مردم تهدید شود، ما به شدت وارد عمل خواهیم شد.

وی نگاه واقع بینانه و امانت محور را خواستار شد و افزود: رسانه ها باید همان طور که جرم یا یک معضل را انعکاس می دهند نحوه رسیدگی به جرم و اجرای عدالت و تلاش برای رفع معضل را نیز پوشش دهند تا از نگاه تک بعدی به مسائل پرهیز شود.

حجت الاسلام توکلی تقویت اعتماد عمومی، آرام نگهداشتن جامعه و خوشبین کردن مردم به آینده را از وظایف مطبوعات و رسانه ها دانست و افزود: تحلیل کارشناسانه خبر، بیان دغدغه های مردم و نقد منصفانه، امید بخش به جامعه و جلوگیری کننده از التهابات اجتماعی است

مدیران خدمتگزار باید آمادگی پذیرش نقد را داشته باشند

وی نقد و انتقادات سازنده و عاری از هر گونه عقد گشایی را عاملی برای پیشرفت و توسعه قلمداد کرد و افزود: انتقاد پذیری در مکتب ما یک روحیه مثبت محسوب می شود و مدیری که خود را در معرض خدمت به مردم قرار می دهد باید آماده نقد و انتقاد باشد.

رئیس کل دادگستری کم رنگ شدن ارزشهای اخلاقی را از مشکلات امروز جامعه برشمرد و تصریح کرد: کمرنگ شدن تعامل بین مدیر و کارمند و خانواده ها ناشی از ضعف ارزشهای اخلاقی است.

کد مطلب 1048568

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