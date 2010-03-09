21 میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل هشت پروژه بزرگ بوشهر تامین شد

غلامعلی میگلی ن‍‍ژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: این اعتبار برای تکمیل زیر ساخت های منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 2، تکمیل اسکله و موج شکن لاور ساحلی، تکمیل اسکله و موج شکن بندر ریگ، تکمیل بیمارستان 200 تختخوابی بوشهر، تکمیل بیمارستان 160 تختخوابی بوشهر، سد رودخانه آبطویل، انتقال آب دشت کره بند و تکمیل دره گپ و رود شور اختصاص یافته است.

وی اظهار داشت: اخذ این میزان اعتبار در روزهای پایانی سال 1388 اهمیت بسزایی در تکمیل طرح های عمرانی استان بوشهر دارد .

نماینده مردم بوشهر، گناوه، دیلم و خارگ از به مناقصه گذاشتن لایروبی خور بندر دیلم و ریگ خبر داد و گفت: بعد از پیگیری های صورت گرفته در سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران و عنوان شدن مشکلات بنادر این دو شهر مقرر شد، روند لایروبی خور بندر دیلم ظرف چند روز آتی به مناقصه گذاشته شود.

میگلی نژاد در خصوص لایروبی بندر ریگ نیز، اظهار داشت: اعتبار لایروبی بندر ریگ تصویب و جهت تعیین سرمایه گذار و مجری طرح ٬ ظرف چند روز آینده این پروژه نیز به مناقصه گذارده می شود.

وی با بیان اینکه این امر موجب خوشحالی فعالین عرصه دریا و دریانوردی در این دو شهرستان خواهد شد، خاطرنشان کرد: تمامی سعی و تلاش خود را جهت رفع مشکلات و بهبود وضعیت بنادر استان خواهم گذاشت.

نماینده مردم بوشهر، گناوه، دیلم و خارگ همچنین به احداث موج شکن در روستاهای ساحلی استان بوشهر اشاره کرد و گفت: مقرر شده احداث این موج شکن ها توسط قرار گاه خاتم الانبیاء (ص) که اخیرا مسئولیت های خطیری را در حوزه عمران و سازندگی استان بوشهر بر عهده گرفته است، انجام شود.

میگلی ن‍ژاد افزود: درهمین خصوص لیست 55 روستا جهت ایجاد احداث موج شکن در روستاهای ساحلی استان به این فرمانده تحویل داده شده است.