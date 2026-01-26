سازمان سنجش اعلام کرد: آخرین وضعیت برگزاری آزمون‌ آیلتس در ایران

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه زرین آمیزی رئیس مرکز المپیاد دانشجویی و امور آزمون‌های بین الملل سازمان سنجش آموزش کشور با اشاره به انتشار اخباری مبنی بر وقفه در برگزاری آزمون آیلتس در ایران، گفت: توقف برگزاری آزمون آیلتس در ایران از سوی موسسه IDP استرالیا به علت مشکلات ایجاد شده در انتقال بدهی موسسات برگزاری به دلیل شرایط تحریم های ظالمانه بوده است که با هماهنگی های انجام گرفته مسیر انتقال بدهی مجدداً هموار شده است و سازمان سنجش برای برقراری این آزمون و عدم توقف آن در کشور از هرگونه تلاشی دریغ نکرده و نخواهد کرد.

وی افزود: در جهت گسترش مؤسسات و حوزه‌های برگزاری و رفع مشکلات پیش آمده جلساتی با نماینده مؤسسه IDP در منطقه خاورمیانه، شرق اروپا و شمال آفریقا مستقر در دبی انجام شده و مقرر شد طرفین راه حل‌های مورد مذاکره را بررسی و پیگیری کنند.

رئیس مرکز المپیاد دانشجویی و امور آزمون‌های بین‌الملل سازمان سنجش آموزش کشور خاطرنشان کرد: سازمان سنجش آموزش کشور به عنوان متولی راهبری آزمون‌های زبان‌های خارجی برنامه‌ریزی لازم جهت توسعه آزمون‌ها و روش‌های برگزاری آن‌ها از جمله تقویت آزمون تافل و سایر آزمون‌های معتبر زبان انگلیسی، زبان‌های فرانسوی، آلمانی، وسی، عربی و ... را در دستور کار دارد و حسب تقاضای متقاضیان برنامه ریزی لازم برای اجرا و توسعه آن‌ها را انجام خواهد داد.