سپهبد شهید صیاد شیرازی، سند افتخار، پایداری و بالندگی ملت ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، در ابتدای این اطلاعیه آمده است: بیست و یکم فروردین ماه ، یادآور شهادت رادمردی از خیل سربازان صدیق ولایت و فرزندان معنوی انقلاب اسلامی ، توسط منافقین کوردل و مزدوران تروریست و مورد حمایت و پشتیبانی کاخ سفید است که گذر زمان آثار، برکات و نقش آفرینی آن شهید والامقام در عرصۀ انسجام، وحدت و ارتقای تعامل، هم افزایی و کارآمدی ارتش و سپاه در میدانهای خطیر ماموریت های محوله را بیش از پیش آشکار می سازد، واقعیتی ناب که یـادآوری آن همت مضاعف در پی گیـری ایـده ها و اندیشه های راهبـردی و رهگشـای آن فرمانده مخلص و بسیجی را در میان همسنگران و ادامه دهندگان راه آن عزیز، مورد تاکید قرار می دهد.

این اطلاعیه می افزاید: نقش و جایگاه ممتاز شهید صیاد شیرازی در ادوار تاریخی دفاع مقدس و نیز عرصه توسعه، پیشرفت و روزآمد شدن نیروهای مسلح حقیقت انکار ناپذیری است که شعاع درخشندگی آن می تواند در سالهای متمادی مورد تمسک حوزه های دفاعی و نظامی کشور قرار گیرد.

این اطلاعیه در ادامه با اشاره به تلاش دشمنان قسم خورده ملت ایران و ضدانقلاب داخلی و خارجی برای محروم ساختن انقلاب و نظام از ظرفیت ها و توانمندیهای فوق العاده و استعدادهای بی نظیر موجود در جامعه اسلامی ازجمله نیروهای متعهد، اثرگذار و تحول آفرین انقلاب و پی گیری و اجرای طرحهای مختلف شیطانی و ضدانسانی علیه آنان بویژه توسل به ابزار ترور و استفاده از گروهک های تروریستی و عناصر منفور و مزدور در این زمینه آورده است: در شرایطی که عزم و اراده جهانی برای مقابله مؤثر با پدیده شوم تروریسم درحال شکل گیری است و کشورهای مدعی حقوق بشر و قدرت های فریبکار و مزدور امروز دنیا فریاد پیشتازی در این صحنه را سر می دهند، جای تعجب است که شهادت امیر سپهبد علی صیاد شیرازی و نیز کشتار وحشیانه مردمان مسلمان، مظلوم و استکبار ستیـز در بـلاد اسـلامی بـویـژه فلسطین، عراق، افغانسـتان و پـاکستـان مورد حمایـت آشکار و در دستـور کار رسمی آنـان قرار می گیرد.

اطلاعیه سپاه در پایان با تاکید بر ناکامی همیشگی آمریکا، رژیم صهیونیستی و دیگر قدرت های مولد و مروج تروریسم دولتی و نیز رسوایی عوامل مزدور و تروریست آنان در عرصه هدف قراردادن سرمایه ها و منابع عظیم ملت ایران و تکریم و حماسه آفرینی های شهیدان همیشه جاوید نیروهای مسلح بویژه فرماندهان ارتش، سپاه ، بسیج و نیروی انتظامی و تجلیل از جهاد عالمانه، تلاش صادقانه و همت والای شهید صیاد شیرازی در سنگرهای خدمت و مسئولیت آورده است: اقشار و آحاد مختلف ملت نجیب ، بصیر و ولایت مدار ایران اسلامی، بویژه نیروهای مسلح با حضور گسترده و باشکوه خود در آیین های پاسداشت یازدهمین سال روز شهادت امیر سپهبد علی صیاد شیرازی، نشان خواهند داد برای همیشه سیره و خاطره شهیدان تاریخ ساز خود را بعنوان سندهای افتخار، عظمت، پایداری و بالندگی خود زنده نگه خواهند داشت.

