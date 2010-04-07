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۱۸ فروردین ۱۳۸۹، ۱۵:۲۴

در سایپا ؛

کمیته ویژه برای تعیین نام جدید مینیاتور تشکیل شد

با دستور مدیر عامل گروه خودروسازی سایپا، کمیته ویژه ای برای انتخاب نام جدید مینیاتور در این شرکت تشکیل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گروه خودروسازی سایپا ، در پی بازدید مقام معظم رهبری از نمایشگاه دستاوردهای صنعت خودرو از جمله خودروی کاملا" ایرانی سایپا ، محصول پروژه S81 (مینیاتور) و جهت پی گیری ملاحظات مقام معظم رهبری در خصوص انتخاب نام محصولات ایرانی ، کمیته‌ای با دستور مدیر عامل گروه خودروسازی سایپا و با مسئولیت مدیریت ارتباطات سایپا برای انتخاب نام جدید مینیاتور تشکیل و فراخوانی برای ارائه نام مناسب این پروژه ملی در رسانه‌های عمومی منتشر خواهد شد.

در این فراخوان سعی می شود یک اسم کاملا ایرانی برگزیده شود و نام مورد نظر با مشورت زبان شناسان و کارشناسان این حوزه مورد ارزیابی قرار گیرد تا در سایر زبان های دنیا دارای معنی نامطلوبی نباشد.

انتخاب اسم از نامهای پیشنهادی که برای خودروی کاملا " ایرانی سایپا مورد استفاده قرار می‌گیرد باید ایرانی ، کوتاه، روان، تک واژه و برگرفته از ویژگی های زبانی ، اقلیمی ، فرهنگی و اجتماعی که در زبانهای خارجی معنای غیر متعارف نداشته باشد و همچنین نگارش انگلیسی سهل و آسان داشته باشد.
کد مطلب 1059581

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