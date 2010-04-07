کمیته ویژه برای تعیین نام جدید مینیاتور تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گروه خودروسازی سایپا ، در پی بازدید مقام معظم رهبری از نمایشگاه دستاوردهای صنعت خودرو از جمله خودروی کاملا" ایرانی سایپا ، محصول پروژه S81 (مینیاتور) و جهت پی گیری ملاحظات مقام معظم رهبری در خصوص انتخاب نام محصولات ایرانی ، کمیته‌ای با دستور مدیر عامل گروه خودروسازی سایپا و با مسئولیت مدیریت ارتباطات سایپا برای انتخاب نام جدید مینیاتور تشکیل و فراخوانی برای ارائه نام مناسب این پروژه ملی در رسانه‌های عمومی منتشر خواهد شد.

در این فراخوان سعی می شود یک اسم کاملا ایرانی برگزیده شود و نام مورد نظر با مشورت زبان شناسان و کارشناسان این حوزه مورد ارزیابی قرار گیرد تا در سایر زبان های دنیا دارای معنی نامطلوبی نباشد.



انتخاب اسم از نامهای پیشنهادی که برای خودروی کاملا " ایرانی سایپا مورد استفاده قرار می‌گیرد باید ایرانی ، کوتاه، روان، تک واژه و برگرفته از ویژگی های زبانی ، اقلیمی ، فرهنگی و اجتماعی که در زبانهای خارجی معنای غیر متعارف نداشته باشد و همچنین نگارش انگلیسی سهل و آسان داشته باشد.