به گزارش خبرگزاری مهر، فریدون درویش زاده با اشاره به اقدامات انجام شده در زمینه بافت فرسوده گفت: در 300 شهر کشور، 65 هزار هکتار بافت فرسوده وجود دارد که 20 درصد آن در هفت کلانشهر کشور است و از این میزان 25 درصد مربوط به تهران است.

وی با بیان این که در تهران 70 محله فرسوده وجود دارد، افزود: برای همه این محلات باید سند توسعه تهیه شود که این کار آغاز شده و تا پایان امسال سند توسعه برای همه محلات تهران تهیه و ابلاغ می شود.

درویش زاده با اشاره به لوایح تصویب شده در شورای شهر برای ساخت و ساز در بافتهای فرسوده اظهار کرد: شهرداری از نظر صدور پروانه در بافتهای فرسوده مشکلی ندارد و بر اساس مصوبه شورا، بدهی و تخلفات ساختمانی در بافتهای فرسوده بخشیده شده است و صدور پروانه ساخت نیز برای این محلات بدون دریافت هیچ هزینه ای صورت می گیرد.

وی از راه اندازی دفاتر خدمات نوسازی محلات در بافتهای فرسوده خبر داد و گفت: امسال در همه محلات دارای بافت فرسوده، دفاتر خدمات نوسازی محله مستقر می شود که این کار در ادامه طرحی است که سال گذشته به صورت پایلوت برای 11 محله تهران انجام شد و امسال تکمیل می شود.

مدیرعامل شرکت نوسازی شهرداری تهران با اشاره به وجود پنج هزار هکتار زمین ذخیره در تهران گفت: امسال سند راهبردی زمینهای ذخیره آماده می شود.

به گفته درویش زاده، نوسازی بافتهای فرسوده تهران فرصتی برای توسعه درون زای شهر است که مسکن شهری را تامین می کند و همچنین تهدید بافت فرسوده را تبدیل به فرصت می کند.



وی خاطرنشان کرد: بافت فرسوده شهر تهران این قابلیت را دارد که در سال، 32 هزار و 500 خانه در آن نوسازی شود که این کار نیازمند برنامه ریزی بیشتر و همراهی و مشارکت مردمی است.