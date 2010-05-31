استفاده از تجربیات گذشته در پیشبرد اهداف موثر است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، عصر یکشنبه در دیدار رئیس سازمان دانشجویی جهاد دانشگاهی و جمعی از معاونان این نهاد با تأکید بر استفاده از تجربیات گذشته در فعالیت‌ها اظهار داشت: افراد جدید الورود برای پیشبرد اهداف باید از تجربیات افرادی که در گذشته فعالیت داشته‌اند، استفاده کنند.



وی با اشاره به برپایی اردوهای جهادی توسط جهاد دانشگاهی اظهار داشت: برپایی اردوهای جهادی و ‌ارتباط با محرومین و محرومیت زدایی کار خداپسندانه‌ای است.



این مرجع تقلید با تأکید بر داشتن پشتکار در انجام کارها عنوان کرد: انسان باید در فکر ‏اهداف و اعمل خود پابرجا باشد و تلاش و کوشش در رسیدن به اهداف را سرلوحه کار خود قراردهد.



وی تأکید کرد: چنانچه از این اردوهای جهادی حتی دو تا سه نفر نیز به صورت متعهد و مخلص فعالیتها را ادامه دهند کار بزرگی صورت گرفته است.



آیت الله موسوی اردبیلی در ادامه توسعه فعالیت‌ها را مورد اشاره قرار داد و گفت: باید تلاش شود تا فعالیت‌ها توسعه و گسترش داده شود که اگر اینگونه نباشد خسته کننده شده و در بین راه ناتمام باقی می‌ماند.



وی حضور جهادگران در نقاط مختلف کشور را مورد توجه قرار داد و بیان داشت: این نکته نشان می‌دهد که فکر شما در سراسر کشور ریشه دار است که همین امر می‌تواند در محرومیت زدایی در کشور مؤثر باشد.



این استاد حوزه با تأکید بر اینکه افراد شرکت کننده در اردوهای جهادی باید به طور مرتب با یکدیگر ارتباط داشته باشند، گفت: این افراد باید گزارشاتی از محل فعالیت خود به یکدیگر ارائه دهند تا با تبیین نقاط ضعف و قوت در پیشبرد اهداف به شکل سازنده‌تری عمل کنند.