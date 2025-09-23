  1. استانها
بزرگ‌نمایی ضعف‌ها و نادیده‌گرفتن خدمات حربه رسانه‌ای دشمن است

همدان- عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: بزرگ‌نمایی ضعف‌ها و نادیده‌گرفتن خدمات گسترده نظام، حربه رسانه‌ای دشمن برای بی‌اعتماد کردن مردم است.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله مصطفی موسوی اصفهانی روز سه‌شنبه در نشست شورای سیاست‌گذاری قرارگاه جهاد تبیین شهید حاجی‌زاده، با قدردانی از تلاش‌های استاندار همدان، نماینده ولی‌فقیه در استان و نیروهای جهادی فعال در بحران‌های کرونا و طرح‌های آبرسانی اظهار کرد: تجربه نشان داده هم‌افزایی نیروهای مردمی و استفاده از توان عملیاتی مجموعه‌ها، عامل پیروزی طرح‌های بزرگ بوده است.

وی با اشاره به برخی برنامه‌های گذشته که به دلیل گستردگی بیش از حد و محدودیت امکانات اجرایی نیمه‌تمام ماند، افزود: اجرای محدود طرح‌ها و بررسی دقیق نقاط ضعف و قوت، راهکار اصلی برای جلوگیری از شکست پروژه‌هاست و پس از اثبات موفقیت، می‌توان آن‌ها را به مناطق دیگر گسترش داد.

عضو مجلس خبرگان رهبری نقش جهاد تبیین در مقابله با جنگ روانی دشمن را مهم دانست و تصریح کرد: دشمنان همواره نقاط ضعف را بزرگ‌نمایی و خدمات گسترده نظام را نادیده می‌گیرند.

وی عنوان کرد: توسعه زیرساخت‌های آب، برق، گاز، ارتباطات، امنیت پایدار پس از دفاع مقدس، پیشرفت علمی و گسترش خدمات به روستاها و شهرها از جمله دستاوردهایی است که باید به زبان روشن و مستند برای مردم بیان شود.

آیت‌الله موسوی اصفهانی همچنین بر استفاده از ظرفیت منبرها، خطبه‌های نماز جمعه و جماعت و دیگر بسترهای عمومی برای انتقال پیام‌های امیدبخش و تقویت اعتماد عمومی تأکید کرد و گفت: جذب قشر خاکستری و ایجاد نگاه مثبت نسبت به نظام، نیازمند ارائه مستمر نقاط قوت جمهوری اسلامی در قالبی اقناعی و صمیمی است.

