به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله مصطفی موسوی اصفهانی روز سه‌شنبه در نشست شورای سیاست‌گذاری قرارگاه جهاد تبیین شهید حاجی‌زاده، با قدردانی از تلاش‌های استاندار همدان، نماینده ولی‌فقیه در استان و نیروهای جهادی فعال در بحران‌های کرونا و طرح‌های آبرسانی اظهار کرد: تجربه نشان داده هم‌افزایی نیروهای مردمی و استفاده از توان عملیاتی مجموعه‌ها، عامل پیروزی طرح‌های بزرگ بوده است.

وی با اشاره به برخی برنامه‌های گذشته که به دلیل گستردگی بیش از حد و محدودیت امکانات اجرایی نیمه‌تمام ماند، افزود: اجرای محدود طرح‌ها و بررسی دقیق نقاط ضعف و قوت، راهکار اصلی برای جلوگیری از شکست پروژه‌هاست و پس از اثبات موفقیت، می‌توان آن‌ها را به مناطق دیگر گسترش داد.

عضو مجلس خبرگان رهبری نقش جهاد تبیین در مقابله با جنگ روانی دشمن را مهم دانست و تصریح کرد: دشمنان همواره نقاط ضعف را بزرگ‌نمایی و خدمات گسترده نظام را نادیده می‌گیرند.

وی عنوان کرد: توسعه زیرساخت‌های آب، برق، گاز، ارتباطات، امنیت پایدار پس از دفاع مقدس، پیشرفت علمی و گسترش خدمات به روستاها و شهرها از جمله دستاوردهایی است که باید به زبان روشن و مستند برای مردم بیان شود.

آیت‌الله موسوی اصفهانی همچنین بر استفاده از ظرفیت منبرها، خطبه‌های نماز جمعه و جماعت و دیگر بسترهای عمومی برای انتقال پیام‌های امیدبخش و تقویت اعتماد عمومی تأکید کرد و گفت: جذب قشر خاکستری و ایجاد نگاه مثبت نسبت به نظام، نیازمند ارائه مستمر نقاط قوت جمهوری اسلامی در قالبی اقناعی و صمیمی است.