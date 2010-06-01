سئوالات غلط آزمون دستیاری بررسی شد/ رسیدگی به اعتراضات داوطلبان

دکتر محمدعلی محققی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: گروهی از داوطلبان آزمون دستیاری سال 88 به تازگی درخواست رسیدگی به سئوالات غلط آزمون را داده اند که با مرور سوابق متوجه شدیم که این سئوالات در موعدهای مقرر مورد رسیدگی قرار گرفته اند.

وی مرجع ذی صلاح را برای رسیدگی به اعتراضات سئوالات غلط آزمون دستیاری را هیئت ممتحنه دستیاری دانست و گفت: بر اساس قوانین تنها مرجع رسیدگی، هیئت ممتحنه است و هیچ هیئت هم عرضی برای رسیدگی پیش بینی نشده است و در حال حاضر نیز هیئت ممتحنه را اساتید برجسته دانشگاهها تشکیل می دهند.

محققی یادآور شد: تمامی مواردی که از سوی داوطلبان مورد اعتراض قرار داشته مورد رسیدگی قرار گرفته و به آن ترتیب اثر داده شده است.

وی تاکید کرد: رسیدگی به اعتراضات داوطلبان در مورد سئوالات غلط با نگاهی باز صورت گرفته و حتی در مواردی که خیلی دلایل قوی هم ارائه نشده بود، مورد رسیدگی قرار گرفت و همین مسئله باعث شد سطح نمرات بالاتر برود.

معاون آموزشی وزارت بهداشت، مسیر رسیدگی به اعتراضات قانونی دستیاری را مسیری عادی، منطقی و قانونمند دانست و گفت: با توجه به اینکه آزمون دستیاری در این دوره، دوران پرتنشی را گذرانده است اما علیرغم تنش موجود، پذیرش با دقت مضاعفی صورت می گیرد.

سی و هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی صبح پنجشنبه 29 بهمن ماه 88 با حضور 16 هزار و 648 داوطلب در 34 حوزه امتحانی و 25 رشته تخصصی برگزار شد. آزمون از سوی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی به دلیل لو رفتن سئوالات ابطال و آزمون مجدد 13 اسفند برگزار شد.

آزمون مجدد نیز پس از اعلام نتایج با اعتراض برخی داوطلبان روبرو شد به طوری که شاهرخ رامین عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیگیری اعتراضات داوطلبان آزمون دستیاری سال 88 به مهر گفت: با وزارت بهداشت توافق شد تا زمان بررسی کامل و تحلیل آماری نمرات و رتبه های دستیاری، نتایج آزمون دوره سی و هفتم اعلام نشود.