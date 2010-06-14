نمایشگاه حجاب در 420 امامزاده/ 430 امامزاده میزبان تابستانی جوانان هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام احمد شرفخانی صبح امروز در نشست خبری پیرامون طرح تابستانی نشاط معنوی و سایر مأموریت‌ها و وظایف معاونت فرهنگی سازمان اوقاف، گفت: یکی از اولویتهای اصلی سازمان بحث فرهنگ‌سازی و توسعه و ترویج سنت حسنه وقف است که در این راستا در اولین فرصت طرح جامع تبلیغ و ترویج فرهنگ وقف آماده می‌شود که در آن رویکرد اصلی برای عموم مردم و در مرحله بعد برای اصحاب وقف یعنی واقفین و وارثین آنها و مستاجرین وقف است.



معاون فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه، افزود: اولویت بعدی ما تعمیق فرهنگ قرآن و افزایش سطح کمی و کیفی مسابقات قرآنی در داخل کشور است و همچنین کمک به تقویت و نشر معارف اسلامی و تعظیم شعائر دینی به منظور تعمیق فرهنگ عمومی کشور از جمله اولویتهای دیگری است که در دستور کار قرار دارد.

شرفخانی اعزام مبلغ به مناطق محروم و بقاع متبرکه با کمک حوزه‌های علمیه‌ قم، مشهد و سایر حوزه‌های علمیه و همچنین اعتلا و گسترش ارزشهای انقلاب اسلامی بر اساس رهنمودهای امام(ره) و مقام معظم رهبری را از رویکردهای دیگر سازمان اوقاف عنوان کرد.



معاون فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه افزود: دومین برنامه که در حال برنامه‌ریزی است طرح تابستانی نشاط معنوی است که برای اوقات فراغت جوانان برنامه‌ریزی شده است و هدف از آن غنی‌سازی اوقات فراغت جوانان و نوجوانان، ایفای نقش معنوی بقاع متبرکه، تقویت بنیه‌های اعتقادی و مذهبی با استفاده از نشاطی که جوانان دارند است.



وی در ادامه با اشاره به محورهای طرح تابستانی نشاط معنوی گفت: این برنامه در محورهای آموزشی، تفریحی - ورزشی و فوق برنامه برای مقاطع ابتدایی، راهنمایی و متوسطه با سرفصل‌ها و مباحث جداگانه در بخش خواهران و برادران برگزار می‌شود.



شرفخانی از راه‌اندازی 102 کتابخانه دیجیتال و 110 کتابخانه‌ سنتی در امامزادگان و بقاع متبرکه‌ سراسر کشور خبر داد و گفت: سایر کتابخانه‌های بقاع و اماکن متبرکه نیز در این راستا تقویت و تجهیز خواهند شد.



وی در ادامه برگزاری نمایشگاه در جوار امامزادگان به ویژه نمایشگاه حجاب و عفاف در قالب ارائه‌ 45 تابلو مربوط به حجاب و تاریخچه‌ آن در 420 امامزاده و بقاع سراسر کشور و همچنین طرح 1444 آموزش قرآن کریم با همکاری شبکه‌ قرآن و معارف سیما با محوریت سوره‌ کهف را از جمله کارهای فوق برنامه‌ طرح تابستانی نشاط معنوی عنوان کرد.



معاون فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه اظهار داشت: زمان ثبت‌نام برای این طرح از 25 خرداد تا 30 تیرماه است و زمان اجرای آن از دهم تیر تا 15 شهریور ماه است و مخاطبین اولویت ما از سنین 10 سال تا 18 سال در دو بخش خواهران و برادران هستند.

وی در ادامه با اعلام خبرهای جدیدی در ارتباط با فعالیت‌های فرهنگی و مسابقاتی که در آینده برگزار می‌شود، گفت: پانزدهمین دوره‌ مسابقات استانی مدیحه‌سرایی و همخوانی در دو بخش خواهران و برادران، سومین دوره‌ مسابقات استانی اذان در بخش برادران و دومین دوره‌ مسابقات استانی ابتهال در دو بخش خواهران و برادران برگزار خواهد شد که فراخوان آن داده شده و تا آخر تیرماه ثبت‌نام به عمل آمده و این مسابقات نیمهی شعبان برگزار می‌شود.



شرفخانی همچنین با بیان اینکه در کنار مسابقات بین‌المللی قرآن کریم دو بخش مقاله‌نویسی و جشنواره‌ انتخاب کتاب سال قصه‌های قرآنی نیز برگزار می شود ، تصریح کرد: تا کنون حدود 180 مقاله علمی از 16 کشور به دبیرخانه‌ این مسابقات رسیده است و در بخش جشنواره‌ انتخاب کتاب سال قصه‌های قرآنی که سومین دوره‌ آن است تا کنون 600 اثر در بخش کتاب کودک و نوجوان، ترجمه و پژوهش بدست ما رسیده است.