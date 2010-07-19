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۲۸ تیر ۱۳۸۹، ۹:۲۴

تصادف قطار در هند 150 کشته و زخمی برجا گذاشت

تصادف قطار در هند 150 کشته و زخمی برجا گذاشت

صبح امروز دوشنبه در نتیجه برخورد دو قطار با یکدیگر در شرق هند دستکم 50 نفر کشته و بیش از 100 نفر نیز زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، در این حادثه یک قطار اکسپرس با یک قطار مسافری برخورد کرد.

این حادثه در ساعت 2 بامداد به وقت محلی زمانی که قطار مسافری در حال ترک ایستگاه "ساینتیا" در 200 کیلومتری شمال کلکته بود رخ داد.

در نتیجه این تصادف علاوه بر لوکوموتیو قطار مسافری دو واگن از آن نیز تخریب شد. شدت برخورد دو قطار به حدی بود که در نتیجه آن سقف یکی از واگن ها جدا شده و به هوا پرتاب شد.

ماموران امداد تا کنون موفق به خارج کردن جسد 50 نفر از بقایای به جا مانده از این دو واگن هستند و 100 زخمی این حادثه نیز هم اکنون تحت مداوا قرار دارند.

کد مطلب 1119120

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