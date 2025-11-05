۸ کشته در تصادف قطار در مرکز هند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از ایندیا تودی، این حادثه در منطقه بیلاسپور این ایالت، زمانی رخ داد که قطار مسافربری از سیگنال عبور کرد و به قطار باری ثابت در نزدیکی منطقه لال خدان برخورد کرد.

رسانه‌های محلی گزارش دادند که شدت برخورد به حدی بود که برخی از واگن‌ها از روی یکدیگر بالا رفتند و افزودند که افراد زخمی در یک بیمارستان محلی بستری شده‌اند.

طبق گزارش‌ها، ضربه این تصادف باعث خروج چندین واگن از ریل و آسیب دیدن سیم‌های هوایی و سیستم‌های سیگنال دهی شد و در نتیجه عملیات قطار در این مسیر متوقف شد.

این گزارش افزود عملیات نجات و امداد در جریان است و حرکت چندین قطار لغو یا تغییر مسیر داده‌اند.