مقاوم سازی مدارس گلستان نیازمند اعتبارات ویژه است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، قربانعلی شیرزاد عصر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان افزود: از ابتدای اجرای طرح مقاوم سازی مدارس تاکنون مطالعات مقاوم سازی 100واحد آموزشی با هزار و 578 کلاس درس واتاق جانبی و113 هزار و 951 متر مربع زیربنا در استان گلستان انجام شده و یا درحال انجام است.

وی اظهار داشت: از این تعداد واحدآموزشی، مطالعات مقاوم سازی 66 مدرسه با هزار و 114 کلاس درس واتاق جانبی با 79 هزار و 853 متر مربع زیربنا به اتمام رسیده وکار مطالعه مقاوم سازی 34 مدرسه با464 کلاس درس واتاق جانبی با 34 هزار و 98 مترمربع زیربنا دردست اجراست.

شیرزاد گفت: اجرای عملیات مقاوم سازی 9 مدرسه با 137 کلاس درس واتاق جانبی و 9 هزار و 96 مترمربع زیربنا به اتمام رسیده وتحویل آموزش وپرورش استان شده است.



وی خاطرنشان کرد: همچنین 15 واحد آموزشی با 298 کلاس درس واتاق جانبی و23 هزار و 700 مترمربع زیربنا دردست اجرای عملیات مقاوم سازی است.



مدیرکل نوسازی مدارس استان گلستان گفت: در برنامه پنجم توسعه اعتبار قابل توجهی به مقاوم سازی مدارس کشور اختصاص یافته است.