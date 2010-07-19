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۲۸ تیر ۱۳۸۹، ۱۸:۵۳

مقاوم سازی مدارس گلستان نیازمند اعتبارات ویژه است

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل نوسازی مدارس گلستان گفت: از آنجا که مدارس غیرمقاوم بسیاری در استان وجود دارد، اجرای عملیات مقاوم سازی این مدارس نیازمند اعتبارات ویژه است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، قربانعلی شیرزاد عصر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان افزود: از ابتدای اجرای طرح مقاوم سازی مدارس تاکنون مطالعات مقاوم سازی 100واحد آموزشی با هزار و 578 کلاس درس واتاق جانبی و113 هزار و 951 متر مربع زیربنا در استان گلستان انجام شده و یا درحال انجام است.

وی اظهار داشت: از این تعداد واحدآموزشی، مطالعات مقاوم سازی 66 مدرسه با هزار و 114 کلاس درس واتاق جانبی با 79 هزار و 853 متر مربع زیربنا به اتمام رسیده وکار مطالعه مقاوم سازی 34 مدرسه با464 کلاس درس واتاق جانبی با 34 هزار و 98 مترمربع زیربنا دردست اجراست.
 
شیرزاد گفت: اجرای عملیات مقاوم سازی 9 مدرسه با 137 کلاس درس واتاق جانبی و 9 هزار و 96  مترمربع زیربنا به اتمام رسیده وتحویل آموزش وپرورش استان شده است.
 
وی خاطرنشان کرد: همچنین 15 واحد آموزشی با 298 کلاس درس واتاق جانبی و23 هزار و 700 مترمربع زیربنا دردست اجرای عملیات مقاوم سازی است.
 
مدیرکل نوسازی مدارس استان گلستان  گفت: در برنامه پنجم توسعه اعتبار قابل توجهی به مقاوم سازی مدارس کشور اختصاص یافته است.
کد مطلب 1119662

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