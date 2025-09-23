به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود نصرتی معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور از پیشرفت ۴۶ درصدی پروژه‌های نهضت مدرسه‌سازی با هدف افزایش سرانه فضای آموزشی، مقاوم‌سازی کلاس‌های فرسوده و ایجاد فرصت‌های برابر آموزشی خبر داد.

معاون وزیر کشور افزود: ۲۴۰۰ مدرسه با ۱۲ هزار کلاس درس و ۱.۵ میلیون مترمربع زیربنا در مهر امسال آماده بهره‌برداری است.

وی اضافه کرد: نهضت مدرسه‌سازی با هدف افزایش سرانه فضای آموزشی، مقاوم‌سازی کلاس‌های فرسوده و ایجاد عدالت آموزشی در ۷۷۱۵ پروژه، شامل ۴۶۱۳۶ کلاس درس و ۵.۶ میلیون مترمربع زیربنا، در ۷۵۰ منطقه آموزشی کشور در حال اجراست.

نصرتی با اشاره به آغاز این نهضت از بهمن ۱۴۰۳ در شهر مشهد، اظهار داشت: سرانه کنونی فضای آموزشی کشور ۵.۴۵ مترمربع به ازای هر دانش‌آموز است، در حالی که استاندارد آن ۸.۳۹ مترمربع است. ۲۴۰ منطقه آموزشی زیر این استاندارد قرار دارند و هدف ما افزایش سرانه در مناطق محروم با کمتر از ۳ مترمربع، مقاوم‌سازی کلاس‌های ناایمن، ساماندهی کلاس‌های پرتراکم با بیش از ۳۵ دانش‌آموز، هوشمندسازی کلاس‌ها و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام است.

نصرتی مشارکت خیرین در این طرح را ۵۵ درصد اعلام کرد و گفت: استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، خوزستان، فارس و هرمزگان در تعداد پروژه‌های به بهره‌برداری رسیده پیشتاز هستند.

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور تأکید کرد: بر اساس ابلاغیه مشترک وزرای کشور و آموزش و پرورش در ۱۷ بهمن ۱۴۰۳، این نهضت با تکیه بر مشارکت مردمی، هم‌افزایی بین‌دستگاهی و استفاده از فناوری‌های نوین پیش می‌رود؛ کارگروه ملی نهضت از ۷ اردیبهشت ۱۴۰۴ تشکیل شده و جلسات منظم هفتگی و ماهیانه برای رصد پیشرفت پروژه‌ها برگزار می‌شود.

نصرتی اظهار کرد: بر اساس سامانه توسعه عدالت آموزشی (ساتع)، تا ۳۰ شهریور ۱۴۰۴، میانگین پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها به ۴۶.۸۸ درصد رسیده است. ۲۴۰۰ پروژه، شامل ۱۲ هزار کلاس درس با ۱.۵ میلیون مترمربع زیربنا، برای بهره‌برداری در مهرماه ۱۴۰۴ آماده می‌شود.

نصرتی از اقدامات معاونت عمرانی استانداری‌ها نیز خبر داد و گفت: این معاونت‌ها با شناسایی نیازهای مناطق محروم، بهره‌گیری از ظرفیت نهادها، فعالان اقتصادی و قانون مولدسازی، و همچنین تأمین زمین از طریق اراضی دولتی و ماده ۱۰۱ قانون شهرداری، نقش کلیدی در پیشبرد طرح داشته‌اند.

وی خاطرنشان کرد: ارزیابی عملکرد شش‌ماهه معاونین عمرانی استانداری‌ها بر اساس شاخص‌هایی نظیر جذب حامیان مردمی، پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها و رفع مشکلات زمین و کاربری انجام شده و نتایج آن به دفتر ارزیابی عملکرد وزارت کشور ارائه شده است.

معاون عمرانی وزیر کشور با اشاره به تمهیدات لازم برای بازگشایی مدارس، از ابلاغ دستورالعمل جامع درباره ایام بازگشایی مدارس به شهرداری‌ها در زمینه‌های حمل و نقل، خدمات شهری و اجتماعی خبر داد.

معاون وزیر کشور همچنین از تشکیل ۴ جلسه کمیته مرکزی هماهنگی سرویس دانش آموزان با حضور وزارت آموزش و پرورش، راهور و همه عوامل اجرایی ذیربط در دبیرخانه شورای عالی ترافیک خبر داد و افزود: با هماهنگی معاونین عمرانی استان‌ها با وزارت آموزش پرورش ۹۵ جلسه شوراهای هماهنگی ترافیک استان‌ها درخصوص سرویس مدارس جهت تسهیل بازگشایی مدارس تشکیل شد.

وی همچنین از آماده سازی کامل و فعالیت سامانه سپند برای خدمات سرویس مدارس و پرداخت ۴۰۰ میلیارد تومان منابع ماده ۲۳ (جرائم رانندگی) برای نوسازی و توسعه تجهیزات کنترل ترافیک شهرهای کشور خبر داد.