به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فتح‌الله زمانیان در مورد علل قاچاق دارو به کشور گفت: با توجه به اینکه مصرف دارو با سلامتی و درمان بیماران در ارتباط است بنابراین مردم برای یافتن سلامتی حاضر به صرف هزینه‌های گزاف هستند.

وی اظهار داشت: از طرفی مصرف داروهای خارجی برای درمان مردم را به سمت مصرف اینگونه داروها سوق می‌دهد، به همین دلیل در کشور شاهد افزایش میزان تقاضای داروهای خارجی هستیم.

سرهنگ زمانیان افزود: در مدت پنج ماه گذشته بالغ بر 28 میلیون قلم انواع داروهای قاچاق کشف شده که در مقایسه با مدت مشابه در سال قبل شاهد افزایش 200 درصدی کشفیات هستیم.

رئیس پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز از عوامل مهم و تاثیرگذار بر افزایش ورود و کشف داروی قاچاق به کشور، سودآوری این قاچاق است که منجر شده تا مبالغ هنگفتی به جیب قاچاقچیان برود.

سرهنگ زمانیان افزود: اغلب داروهای خارجی قاچاق، تاریخ گذشته و تقلبی هستند و بسیاری از کسانی که از این نوع داروها استفاده می‌کنند نه تنها تأثیری در روند سلامتی آنان ندارد بلکه منجر به تشدید بیماری می‌شود.

وی اظهار داشت: بسیاری از قاچاقچیان دارو در محلهای کشف در حالی‌که در حال زدن لیبل با تاریخ تقلبی به داروها هستند دستگیر شده‌اند. همچنین برخی از آنان داروهای مشابه را وارد کرده و لیبل غیرقانونی داروی اصلی را به آن می‌زنند.

رئیس پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز آگاهی ناجا با اشاره به اینکه اغلب داروهای تاریخ گذشته از کشورهای همسایه جمع‌آوری و به کشور وارد می‌شود اضافه کرد: مبادی ورودی داروهای قاچاق، استانهای غربی یعنی آذربایجان غربی و کردستان است. داروهای تقویتی، نیروزا و محرکهای جنسی، بیشترین میزان قاچاق را به خود اختصاص داده‌اند.

سرهنگ زمانیان گفت: وزارت بهداشت و درمان، برای سوق دادن مردم به مصرف داروهای خارجی به توصیه پزشکان، تا کنون هیچ اقدام موثری انجام نداده است.

رئیس پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی کشور به قاچاق داروهای داخلی به کشورهای همسایه اشاره کرد گفت: برخی از داروهای یارانه‌ای که قیمت بسیار پایینی دارند به کشورهای همسایه مانند افغانستان و پاکستان قاچاق می‌شوند و قیمت اینگونه از داروها، یک پنجم قیمت در کشورهای همسایه و کشورهای اروپایی است.