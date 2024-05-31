به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرست وزارت امور خارجه در گفتگوی تلفنی با شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی، نخست وزیر و وزیر خارجه قطر در خصوص آخرین وضعیت روابط دوجانبه و راههای توسعه و تقویت آن، همچنین آخرین تحولات در غزه و جنایات صهیونیستها در رفح گفتگو و تبادل نظر کرد.
علی باقری در این گفتگو مراتب قدردانی دولت و مردم کشورمان را از ابراز همدردی و پیامهای تسلیت مقامات قطر، بهویژه حضور جناب شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر و نیز نخستوزیر و وزیر خارجه این کشور در آئین بزرگداشت رئیس جمهور و وزیر خارجه شهید جمهوری اسلامی ایران ابراز داشت.
باقری همچنین با اشاره به توصیه مقام معظم رهبری در دیدار اخیر با امیر قطر در تاکید بر تداوم روح علاقه و اطمینان بین دو کشور ابراز اطمینان نمود با پیگیری و تعامل مقامات دو کشور شاهد اجرایی شدن همه توافقات صورت گرفته در جریان سفرهای رئیس جمهور شهید به دوحه و امیر دولت قطر به تهران خواهیم بود.
سرپرست وزارت امور خارجه همچنین ضمن تشریح آخرین تحولات فلسطین و تداوم جنایات ددمنشانه صهیونیستها علیه زنان، کودکان و مردم بیگناه در غزه و رفح، از تلاشهای دولت قطر به خصوص در مسیر توقف نسلکشی صهیونیستها و نیز ارسال کمکهای فوری انساندوستانه تقدیر کرد و خواستار تداوم و تقویت تعامل و همکاری بین دو کشور و دیگر کشورهای اسلامی برای دفاع از ملت فلسطین شد.
باقری با اشاره به تشدید جنایات اشغالگران در رفح و لزوم همکاری کشورهای اسلامی برای توقف این جنایتها، تصریح کرد: صهیونیستها باید بدانند ادامه و تشدید جنایت در غزه بدون هزینه نخواهد بود.
نخست وزیر و وزیر خارجه قطر نیز بر اهتمام ویژه امیر قطر برای تقویت روابط دو کشور در عرصههای مختلف تاکید کرد. نخست وزیر قطر شرایط بغرنج عزه را ناشی از رویکرد جنگطلبانه رژیم اسرائیل دانست و تلاشهای کشورش در جهت توقف جنگ، برقراری آتشبس و ارسال کمکهای فوری برای مردم تحت محاصره فلسطین را تشریح کرد.
در این گفتگو طرفین درباره ایده برگزاری نشست فوقالعاده سازمان همکاری اسلامی برای بررسی آخرین تحولات فلسطین بویژه جنایات اخیر اسرائیل در رفح تبادل نظر کردند.
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