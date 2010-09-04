قاچاق در کمین حیات وحش کردستان

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، در طول چند سال گذشته وجود پدیده ای به نام قاچاق گونه های مختلف جانوری در استان کردستان به سایر نقاط کشور و حتی کشورهای آسیای میانه به عاملی در راستای تهدید انقراض گونه های نادر تبدیل شده است و در آخرین مورد نیز به همت نیروی انتظامی یک محموله دیگر از گونه های جانوری قبل از خارج شدن از کردستان کشف شد.

با توجه به ویژگیهای مختلف و همچنین شرایط مناسب آب و هوایی، استان کردستان به عنوان محلی برای زندگی انواع جانداران بوده ولی دخالتهای بیش از حد انسانها در کنار توسعه زندگی شهری طی سالیان گذشته باعث شده است تا تعدادی از گونه های نادر در مسیر انقراض قرار گیرند و متاسفانه طی یک دهه اخیر نیز مسئله ای به نام قاچاق در کمین حیات وحش استان قرار گرفته است.

در طول چند سال اخیر و با توجه به نظارت های بسیار خوب متولیان این بخش به ویژه اداره کل محیط زیست استان کردستان، چندین محموله قاچاق حیوانات و گونه های نادر جانوری استان قبل از ورود به بازار کشف و مجددا در طبیعت رها سازی شده است ولی متاسفانه در بعضی از مواقع و به دلیل عدم رعایت استانداردهای لازم برای حمل این گونه های جانوری شماری از آنها در راه تلف شده اند.

قاچاق گونه های جانوری کردستان به آسیای میانه

قاچاق گونه های جانوری استان کردستان در طول چند سال اخیر نه تنها توسط افراد داخلی حتی توسط گردشگران خارجی نیز صورت گرفته و در یکی از موارد فردی خارجی نیز در این حوزه نسبت به قاچاق و خارج کردن گونه های جانوری استان اقدام نمود که در مرز دستگیر شد و البته کار به جای رسید که یکی از محموله های قاچاق گونه های نادر جانوری استان کردستان نیز در مرز خروجی کشورمان با ترکمنستان کشف شد.

هر چند که در طول یک سال اخیر موردی خاصی از قاچاق گونه های نادر جانوری و حیاط وحش در استان کردستان مشاهده نشده بود اما روز چهارشنبه هفته گذشته 60 سنجاب ایرانی به وسیله یک فرد در مسیر بانه به سمت تهران و با هوشیاری پلیس راه مسیر دیواندره بیجار، کشف و ضبط شد.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان کردستان در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج و در تشریح جزئیات این حادثه، عنوان کرد: این 60 عدد سنجاب ایرانی در داخل یک دستگاه اتوبوس که قصد انتقال آنها به تهران را داشتند جاسازی شده بودند که این محموله قاچاق توسط نیروی انتظامی کشف و ضبط شد.

17 سنجاب تلف شدند

خیرالله مرادی عنوان کرد: با کمال تاسف تاکنون بیش از17 عدد از سنجاب های قاچاق کشف شده تلف و بررسی های صورت گرفته نشان می دهدبا توجه به جای نامناسب وهمچنین شیوه های غیراصولی حمل عامل اصلی تلف شدن این گونه های جانوری استان کردستان است.

وی به تشکیل پرونده برای راننده وسیله نقلیه و عامل این کار خبر داد و گفت: پرونده کافی برای این مهم تشکیل و موارد در اختیار مراجع قضایی قرار داده شده است تا ضمن بررسی این موضوع با افراد خاطی در این راستا برخورد جدی صورت گیرد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کردستان خاطرنشان کرد: قاچاق حیوانات وحشی به عنوان یک منبع درآمد پرسود به شمار می رود و به همین دلیل علیرغم اعمال تمامی اهرم های نظارتی از سوی سازمانهای متولی ولی باز هم شاهد وقوع پدیده ای این چنین مخرب در کردستان و سایر نقاط کشور هستیم.

مرادی مقصد اصلی حیوانات و گونه های جانوری قاچاق استان کردستان را بازارهای تهران و همچنین کشورهای آسیای میانه عنوان کرد و افزود: متاسفانه افراد قاچاقچی و سودجو در طول چند سال اخیر نسبت به انتقال گونه های جانوری استان به کشورهای آسیای میانه از جمله ترکمنستان اقدام نمودند که یکی از محموله ها دو سال قبل در مرز خروجی کشورمان با ترکمنستان کشف شد.

میزان جرائم افراد متخلف و قاچاق جانوری بسیار پایین است

وی با اشاره به جرائم بسیار پائین در خصوص متولیان قاچاق گونه های جانوری، بیان داشت: در حال حاضر و بر اساس قانون کشور، برای هر کدام از سنجاب های قاچاق شده فرد خاطی 200 هزار ریال جریمه می شود که این میزان جریمه بسیار پائین است و برای مقابله جدی با این پدیده لازم است که تجدید نظر جدی در این حوزه صورت گیرد.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان کردستان در پایان یادآور شد: در حال حاضر 31 گونه پستاندار، 192 گونه پرنده، 17 گونه خزنده، 11 گونه دوزیست و13 گونه ماهی در استان کردستان شناسایی شده و طرحهای مطالعاتی مختلفی نیز در راستای شناسایی گونه های جدید در این استان در دست اجراست .

پدیده ای به نام قاچاق گونه های نادر جانوری به عنوان یکی از شغل های بسیار سودآور نه تنها در استان کردستان و حتی کشورمان، در اغلب نقاط جهان انجام می شود که به نظر می رسد باید در کنار افزایش نظارت ها، در زمینه اطلاع رسانی صحیح به مردم برای فرهنگسازی در راستای حفاظت از گونه های جانوری برنامه ریزی کرد.