به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شب گذشته طی سخنانی اعلام کرد که شی جین پینگ همتای چینی او ۲۴ سپتامبر آینده به واشنگتن سفر خواهد کرد.

بر اساس این گزارش، ترامپ همچنین مدعی شد که رابطه او با رئیس جمهور چین بسیار خوب است.

او افزود که در سفر اخیر به پکن با همتای چینی درباره هوش مصنوعی خیلی صحبت کرده و در سفر شی جین پینگ به واشنگتن بار دیگر این موضوع را پیگیری خواهد کرد.

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ماه مه گذشته در سفر به چین از رئیس جمهور این کشور خواسته بود تا به آمریکا سفر کند.

این تحولات در حالی است که «مارکو روبیو» وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه گذشته با «وانگ یی» همتای چینی خود در حاشیه نشست کشورهای عضو اتحادیه «آ سه آن» دیدار و درباره روابط دو جانبه گفتگو کرد.

این دیدارها و سفرهای دو جانبه در حالی انجام می شود که ترامپ اخیرا طی سخنانی بار دیگر چین را به دخالت در انتخابات ریاست جمهور آمریکا متهم کرد و این اتهام زنی با واکنش مقام های پکن مواجه شد.