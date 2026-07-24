اختلاف ۱.۶ میلیون تومانی تعرفه جراحان فک و صورت

غلامرضا شیرانی، در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: رشته جراحی دهان و فک و صورت در کشور، با چالش های زیادی مواجه است که مهم ترین آن، تعرفه ها است که البته گریبان گیر همه رشته ها است.

وی افزود: این تعرفه ها با وضعیت تورم و وضعیت فعلی اقتصاد کشور رشد نکرده است، از طرفی دولت چون با سلامت بیماران سروکار دارد، سعی می کند این تعرفه ها را پایین نگه دارد که بیماران هم بتوانند از خدمات این رشته استفاده کنند. در حالی که همکاران ما به خصوص متخصصان جوان این رشته، تحت فشار هستند و ممکن است درآمدها با هزینه ها نخواند.

شیرانی به موضوع مالیات در رشته جراحی دهان و فک و صورت، اشاره کرد و ادامه داد: دیدگاه کسانی که مالیات برای همکاران ما وضع می کنند، این است که فکر می کنند ما فقط جراحی زیبایی انجام می دهیم. در حالی که جراحی های این رشته عمدتا شامل شکستگی های فک و صورت و تومورها و کیست ها و پاتولوژی فک و صورت است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران اظهار داشت: متاسفانه مغفول ماندن این قسمت از خدمات درمانی جراحان دهان و فک و صورت با تعرفه های غیرواقعی، باعث شده همکاران به سمت انجام کارهای زیبایی بروند و در نتیجه آن، عمده خدمات درمانی این رشته در بیمارستان های دولتی انجام می شود که البته با مشکلات و چالش هایی همراه شده است.

شیرانی در توضیح این مشکلات و چالش ها، گفت: وقتی کارهای درمانی مربوط به جراحی های دهان و فک و صورت در بیمارستان های دولتی انجام می شود، شاهد ازدحام بیماران هستیم و همین موضوع، ممکن است کیفیت خدماتی که در بخش دولتی ارائه می شود، اُفت کند.

رئیس انجمن جراحان دهان و فک و صورت ایران اظهار داشت: اگر مشکل تعرفه ها و مالیات تا حدودی حل شود و به قول معروف عادلانه تر بشود، شاید بیماران نیازمند خدمات درمانی این رشته، در بخش خصوصی هم توزیع بشوند و عملا کیفیت کار برای بیماران افزایش یابد.

شیرانی به تعرفه های مصوب و تفاوت آن با تعرفه های واقعی، اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ویزیت یک متخصص فکر کنم حدود ۶۰۰ هزار تومان است، در صورتی که محاسبه ای که دوستان کارشناس ما در مطب ها داشته اند، نشان می دهد که هزینه معاینه بیمار، حدود دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تمام می شود. ببینید چقدر اختلاف بین تعرفه مصوب و تعرفه واقعی وجود دارد.

وی افزود: ممکن است دولت، هزینه های پنهان را نبیند یا نخواهد ببینند و در نتیجه آن، تعرفه ها را پایین نگه داشته است. اما، واقعیت این است که این هزینه ها وجود دارد و نمی توان آنها را نادیده گرفت.