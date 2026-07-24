اقتباسی از «باغ آلبالو» با بازی کنت برانا؛ تئاتر شهر بدون مدیر شد

خبرگزاری مهر- گروه هنر- سجاد خیامی؛ تئاتر به عنوان هنری کهن از گذشته پیوندی ناگسستنی با جامعه و مردم داشته و همواره عرصه‌ای توجه برانگیز و تأثیرگذار بوده است. تماشای یک نمایش می‌تواند تا ساعت‌ها ذهن تماشاگر را درگیر خود نگاه دارد و بر اندیشه، احساسات و نگرانی‌های او مؤثر باشد. از این رو در این گزارش تلاش می‌کنیم تا با مرور مهمترین اخبار تئاتر در هفته گذشته به اتفاقات، حواشی و چالش‌های این هنر بپردازیم.

استعفای کورش سلیمانی از ریاست مجموعه تئاترشهر

کورش سلیمانی کارگردان، بازیگر و رئیس مجموعه تئاتر شهر با نگارش یادداشتی در صفحه مجازی اش، استعفای خود را از ریاست مجموعه تئاتر شهر اعلام کرد.

وی در بخشی از یادداشت خود که آن را در فضای مجازی منتشر کرده عنوان کرده است: در تمام مدتی هم که افتخار خدمت داشتم - حتی در بدترین شرایط ممکن - به همراه همکارانم سعی کردیم برای بالاتر بردن کیفیت آثار ‌و بازگرداندن جایگاه رفیع هنری و فرهنگی تئاتر شهر از هیچ تلاشی دریغ نکنیم و هیچ کج روی و خلاف قاعده ای را تاب نیاوریم.

اینک اما بعد از چندین هفته سنجیدن جوانب گوناگون و حتی فکر کردن به راه حل های احتمالی برای غلبه بر موانع نامربوط و آزاردهنده که از هر سو برای حرکت درست و اصولیِ این مجموعه ارزشمند بر سر راه می بینم، به اطلاع شما عزیزان می رسانم که متاسفانه این موانع امکان دستیابی به اهداف مدنظرم که در آغاز متعهد شده بودم را به شکلی نامقدور ساخته و بدیهی ست که ادامه این مسیر جز با پذیرفتن شرایط تحمیلی و ناصواب و نادرست برای مجموعه تئاتر شهر ممکن نباشد، که آن هم خب از من برنمی‌آید. از این رو دیروز استعفای خود را به اداره کل محترم هنرهای نمایشی اعلام کردم. خدا عاقبت همه ما را بخیر کند.

«باغ آلبالو» با بازی کنت برانا به صحنه رفته است

نمایش «باغ آلبالو» به کارگردانی تامارا هاروی که لورا وید آن را از اثر مشهور آنتون چخوف اقتباس کرده است با بازی کنت برانا در تئاتر سوان مجموعه آر اس سی به صحنه رفته است.

«باغ آلبالو» در تئاتر سوان که مکمل نمایش «طوفان» است و اخیراً در سالن اصلی مجاور اجرا شد به عنوان بخش دوم بازگشت کنت برانا به کپانی رویال شکسپیر لندن پس از ۳۰ سال معرفی شده است. اما فکر کردن به آن با این شرایط، به معنای بی‌احترامی به همه افراد درگیر به ویژه خود برانا است. او به جای ستاره شدن و سلسله مراتب نقش اول مرد که مطمئناً حق اوست، جایگاهی ساده و بی‌تکلف در یک گروه خوب را انتخاب می‌کند که هوشمندانه با هم همکاری می‌کنند تا پیچیدگی‌های متن چندلایه وید و خود چخوف را کاوش کنند.

این به آن معنا نیست که بازی برانا ضعیف است یا عالی ارزیابی نشود، در واقع این بازی که با لهجه بومی ایرلند شمالی‌اش ارائه می‌شود عمق و بینشی قابل توجه به شخصیت لوپاخین تاجر می‌بخشد؛ کسی که مداخله ناخواسته‌اش در باغ آلبالو رو به زوال یک خانواده اشرافی و املاک در حال فروپاشی در روسیه قبل از انقلاب، به طور اجتناب‌ناپذیری به پایان نگران‌کننده نمایشنامه منجر می‌شود.

هلن هانت در نقش خانم رانیفسکایا به طرز قانع‌کننده‌ای شکننده و در عین حال صبور است و رابطه‌اش با بیل پولمن به عنوان برادرش دائماً جالب و لطیف است. آلفرد انوک به طرز لذت‌بخشی جدی و شوخ‌طبع است، در حالی که تروفیموف دانشجو انقلابی اولیه، گای هنری و اندی راش بیشترین بهره را از کمدی نقش‌های خود می‌برند، در حالی که استر اسمیت، واریا را که در مقابل خواستگاری لوپاخین مردد است و عشق واقعی‌اش به وضوح جای دیگری است، به زیبایی به تصویر می‌کشد.

«باغ آلبالو» تا ۲۹ آگوست به اجراهای خود ادامه می‌دهد.

آغاز دور دوم اجراهای «هملت قاتل» در خانه نمایش مهرگان

نمایش «هملت قاتل» به نویسندگی یگانه محمدی و مسعود طیبی و کارگردانی مسعود طیبی، پس از یک دوره اجرا در مجموعه تئاتر شهر و اجرا در جشنواره بین المللی تئاتر ETHOS، در دور دوم اجراهای خود، از چهارشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۵ در خانه نمایش مهرگان میزبان مخاطبان شده است. تهیه کنندگی این اثر نمایشی را سمیه طیبی بر عهده دارد.

علی یعقوبی تنها بازیگر این دور از اجراهای این نمایش ۴۰ دقیقه‌ای است. این اثر نمایشی در دور اول اجراهای خود با بازی خود مسعود طیبی روی صحنه رفته بود.

«هملتِ قاتل» روایت معاصر و فشرده‌ای از تراژدی شکسپیر است که مناسبات قدرت، خشونت نمادین و مسئولیت فردی را در بستر شهریِ امروز بازمی‌سنجد. اجرا با طراحی صحنه مینیمال و تمرکز بر بازی بازیگر و موسیقی/افکت‌های آکوستیک، تجربه‌ای نزدیک و پرتنش برای تماشاگر رقم می‌زند.

بازگشایی تماشاخانه جوانمرد با «ماهی رها» ژاله صامتی

تماشاخانه عباس جوانمرد شامگاه پنجشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۵ با اجرای نمایش «ماهی رها» به کارگردانی ژاله صامتی و بازی ژاله صامتی و نیاز سنجری، به‌طور رسمی بازگشایی شد.

فربد مقدم به همراه تیمی جوان مدیریت این سالن را در اختیار دارد.

علیرضا گیلوری مدیرعامل خانه تئاتر در افتتاحیه نمایش «ماهی رها» اظهار کرد: تماشاخانه استاد عباس جوانمرد پس از مدت‌ها، با اجرای خانم ژاله صامتی فعالیت خود را از سر گرفت. در سال ۱۴۰۵ تمام تلاش‌ها بر این بود که سالن هرچه سریع‌تر به بهره‌برداری برسد و به ظرفیت سالن‌های تئاترِ شهر تهران افزوده شود. امیدواریم از این پس شاهد اتفاق‌های خوبی در این تماشاخانه باشیم.

تماشاخانه عباس جوانمرد یکی از سالن‌های مجهز اجرای نمایش در تهران است که در ساختار آن تلاش شده فضایی مناسب برای اجرای آثار نمایشی و حضور مخاطبان فراهم شود.

نمایش «ماهی رها» به کارگردانی ژاله صامتی و با بازی ژاله صامتی و نیاز سنجری، نخستین اثر نمایشی این سالن پس از بازگشایی است. این نمایش تا ۱۲ مرداد، هر شب به‌جز شنبه‌ها، ساعت ۲۰:۳۰ و به مدت ۷۰ دقیقه روی صحنه می‌رود.

«هیپوکامپوس» با تهیه‌کنندگی عباس جمشیدی به صحنه رفته است

نمایش کمدی - فلسفی «هیپوکامپوس» به نویسندگی امید ‌طاهری و کارگردانی میثم عبدی و تهیه کنندگی عباس جمشیدی، پس از پشت سر گذاشتن ۲ دوره اجراهای عمومی، دور سوم اجراهای خود را از روز چهارشنبه، ۳۱ تیر در سالن تازه تاسیس جوانمرد خانه تئاتر آغاز می‌کند.

نمایش کمدی - فلسفی «هیپوکامپوس» در دور جدید اجرا، هر شب ساعت ۲۲ روی صحنه می‌رود.

در خلاصه نمایش آمده است: «- خوابیده؟ + آره خوابه - چطور می‌تونه اینقدر راحت بخوابه؟+ ما از کجا می‌دونیم راحت خوابیده یا نه؟»

منصور ‌اسکندری، گلاره اسلامی مجید ‌اقبالی، افق ‌ایرجی، مهرناز ‌بختیاری، مینا ‌شجاعیان، مرتضی ‌علی‌دادی و حامد ‌قنبری بازیگران این اثر نمایشی هستند.

موفقیت «اسب نورد» و «خطرنج» در گیشه

آمار فروش و مخاطب اجراهای سه سالن اداره کل هنرهای نمایشی شامل مجموعه تئاترشهر، تالار هنر و تماشاخانه سنگلج تا تاریخ جمعه ٢۶ تیر، اعلام شد.

نمایش «خطرنج» به کارگردانی نگین ضیایی که از روز ١٠ تیر اجراهای خود را در تالار چهارسو با ظرفیت ١٣٢ نفر و قیمت بلیت ۴٠٠ هزار تومان آغاز کرده، تاکنون با ١٢ اجرا و یک هزار و ٨۴ تماشاگر به فروشی معادل ٣۶٣ میلیون و ۴٠ هزار تومان دست پیدا کرده است.

نمایش «اسب نورد» به کارگردانی هستی حسینی هم که از روز ٨ تیر اجرای خود را در تالار قشقایی با ظرفیت ٩۶ نفر و قیمت بلیت ٣۵٠ هزار تومان آغاز کرده، با ١۴ اجرا و ٩٩٣ تماشاگر به فروشی معادل ٢٨۶ میلیون و ۵١٠ هزار تومان دست یافته است.

در نسبت با روزهای اجرا و وسعت سالن‌ها، شمار تماشاگران این ۲ اثر تئاتر شهر قابل قبول است.