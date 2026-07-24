تداوم هوای گرم تا اوایل هفته آینده در استان ایلام

ساسان رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پایداری دمای هوا در روزهای پیشرو، اظهار داشت: تا اوایل هفته آینده نوسانات محسوسی در دمای هوا پیشبینی نمیشود و دمای هوا حدوداً یک تا دو درجه بیشتر از نرمال خواهد بود که این شرایط، تداوم هوای گرم و نسبتاً پایدار را در سطح استان نشان میدهد.
وی با بیان اینکه در مناطق گرمسیری استان، دمای بیشینه در محدوده ۴۷ تا ۴۹ درجه و در مناطق سردسیری و شمالی استان، دمای بیشینه ۳۸ تا ۳۹ درجه پیشبینی میشود، افزود: در روزهای پایانی هفته و اوایل هفته آینده، شاهد تغییرات چندانی در دمای هوا نخواهیم بود و همچنان هوای گرمی در استان حاکم است.
کارشناس هواشناسی استان ایلام با اشاره به پیشبینی موج گرمای جدید از اواسط هفته آینده، تصریح کرد: از اواسط هفته آینده، موج گرما با افزایش محسوس دما وارد استان خواهد شد و این موج گرما میتواند دمای هوا را در مناطق مختلف استان به طور قابلتوجهی افزایش دهد و برای گروههای حساس و شهروندان، شرایط گرمتری را به همراه داشته باشد.
رستمی با اشاره به وضعیت وزش باد در روزهای آینده، خاطرنشان کرد: تا پنج روز آینده در مناطق مرزی استان، وزش باد گاهی نسبتاً شدید پیشبینی میشود و احتمال بروز غبار محلی و افت کیفیت هوا در این نواحی وجود دارد.
وی همچنین بر ضرورت مدیریت مصرف انرژی و مراقبت از سالمندان و کودکان در روزهای گرم آینده تأکید کرد و از شهروندان خواست که تمهیدات لازم را برای گذر از این روزهای گرم در نظر داشته باشند.
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