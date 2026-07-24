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۲ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۵۴

تداوم هوای گرم تا اوایل هفته آینده در استان ایلام

تداوم هوای گرم تا اوایل هفته آینده در استان ایلام

ایلام - کارشناس هواشناسی استان ایلام از تداوم هوای گرم تا اوایل هفته آینده در استان ایلام خبر داد.

ساسان رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پایداری دمای هوا در روزهای پیش‌رو، اظهار داشت: تا اوایل هفته آینده نوسانات محسوسی در دمای هوا پیش‌بینی نمی‌شود و دمای هوا حدوداً یک تا دو درجه بیشتر از نرمال خواهد بود که این شرایط، تداوم هوای گرم و نسبتاً پایدار را در سطح استان نشان می‌دهد.

وی با بیان اینکه در مناطق گرمسیری استان، دمای بیشینه در محدوده ۴۷ تا ۴۹ درجه و در مناطق سردسیری و شمالی استان، دمای بیشینه ۳۸ تا ۳۹ درجه پیش‌بینی می‌شود، افزود: در روزهای پایانی هفته و اوایل هفته آینده، شاهد تغییرات چندانی در دمای هوا نخواهیم بود و همچنان هوای گرمی در استان حاکم است.

کارشناس هواشناسی استان ایلام با اشاره به پیش‌بینی موج گرمای جدید از اواسط هفته آینده، تصریح کرد: از اواسط هفته آینده، موج گرما با افزایش محسوس دما وارد استان خواهد شد و این موج گرما می‌تواند دمای هوا را در مناطق مختلف استان به طور قابل‌توجهی افزایش دهد و برای گروه‌های حساس و شهروندان، شرایط گرم‌تری را به همراه داشته باشد.

رستمی با اشاره به وضعیت وزش باد در روزهای آینده، خاطرنشان کرد: تا پنج روز آینده در مناطق مرزی استان، وزش باد گاهی نسبتاً شدید پیش‌بینی می‌شود و احتمال بروز غبار محلی و افت کیفیت هوا در این نواحی وجود دارد.

وی همچنین بر ضرورت مدیریت مصرف انرژی و مراقبت از سالمندان و کودکان در روزهای گرم آینده تأکید کرد و از شهروندان خواست که تمهیدات لازم را برای گذر از این روزهای گرم در نظر داشته باشند.

کد مطلب 6897282

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