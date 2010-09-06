سوریان و علی اکبری فینالیست شدند/ عبدولی از دور مسابقات کنار رفت

به گزارش خبرنگار مهر، امیر علی اکبری در وزن 96 کیلوگرم پس از استراحت در دور اول، در دور دوم "سالادزه" از ازبکستان را در دو تایم با نتیجه 2 بر صفر شکست داد و در دور سوم "عبدالفتاح" از مصر را با نتیجه‌ای مشابه از پیش رو برداشت تا در دور چهارم به مصاف "ونچوف" از بلغارستان برود.

او در سومین مسابقه خود با نتایج 3 برصفر و یک برصفر مقابل حریف بلغار به پیروزی رسید و در دیدار مرحله نیمه نهایی "اصلان بیک خوشتوف" قهرمان جهان از روسیه را در دو تایم شکست داد و فینالیست شد.

همچنین در وزن 55 کیلوگرم حمید سوریان پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم مقابل "محمد بوترفیسا" از الجزایر در دو تایم با نتیجه 8 بر صفر به پیروزی رسید و در دور سوم مقابل "ونکووف" از بلغارستان در دو تایم با نتیجه 4 بر 2 به برتری دست یافت.

سوریان در دور چهارم مقابل "هاپاماکی" از فنلاند در دو تایم با نتیجه 2 بر صفر و یک بر یک به پیروزی رسید و به مرحله نیمه نهایی صعود کرد. او در مرحله نیمه نهایی مقابل "رومن آمویان" از ارمنستان در دو تایم با نتایج یک بر صفر و 3 بر صفر به پیروزی دست یافت و راهی دیدار فینال شد. حریف سوریان در دیدار فینال "گیو جین چول" قهرمان آسیا از کره جنوبی است.

از حوادث مهم این وزن می توان به شکست "الچین عزیزاف" از آذربایجان و "نظیر مانکی یف" از روسیه مقابل "گیو جین چول" از کره جنوبی اشاره کرد.

همچنین در وزن 66 کیلوگرم سعید عبدولی که نخستین سال حضورش در رقابت‌های جهانی را پشت سر می گذارد پس از استراحت در دور اول در دور دوم مقابل "پاسوس" از پرتغال در دو تایم با نتیجه 12 بر صفر به پیروزی رسید اما در دور سوم مقابل "توماس لورینچ" ازمجارستان با نتیجه صفربر یک و صفر بر3 شکست خورد و با توجه به شکست لورینچ مجارستانی مقابل "واچادزه" از روسیه، عبدولی از دور رقابت‌ها کنار رفت.

نفرات برتر سه وزن اول رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان که در سالن المپیک شهر مسکو پایتخت روسیه در حال برگزاری است امشب مشخص می شوند.