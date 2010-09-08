اعتصاب عمومی در فرانسه؛ آغازگر یک فصل اعتصاب در اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تایمز هندوستان، افزایش حداقل سال بازنشستگی برای مدت دو سال سبب شده تا اتحادیه های اصناف مختلف فرانسه آماده اعتصاب سراسری در این کشور شوند و در همین حال کارمندان متروی انگلیس به دلیل کاهش شمار کارمندان و افزایش بیکاری ناراضی هستند و گفته می شود که اعتصابات فرانسه به اعتصابات در سراسر اروپا و در بریتانیا دامن زده است.

تایمز هندوستان در ادامه می نویسد: اعتراض در فرانسه می تواند مقدمه ای برای آغاز یک فصل اعتصاب در اروپا، از اسپانیا گرفته تا جمههوری چک شود. مردم فرانسه با حمل پرچم هایی در شهر مارسی و با روانه شدن به خیابان های 220 شهر خواستار متحد شدن تمام کشورهای اروپایی ها شده اند.

در همین حال "فرانکویس فیلون" نخست وزیر فرانسه گفته است که تقریبا در تمام کشورهای اروپایی، حداقل سال بازنشستگی از 67 سال به 68 سال افز ایش می یابد. همچنین آلمان تصمیم به افزایش حداقل سن بازنشستگی از 65 سال به 67 سال گرفته است.

کارگران بخش های خصوصی و عمومی در فرانسه روز سه شنبه به مدت 24 ساعت در اعتراض به تصمیم دولت "نیکلا سارکوزی"دست به اعتصاب زدند.