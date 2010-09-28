به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که از قبل روز چهارشنبه 7 مهرماه برای برگزاری دیدار انتخابی بین میراسماعیلی و غفار برای انتخاب آخرین مسافر بازیهای آسیایی گوانگجو اعلام شده بود، این دیدار بنا بر اعلام سایت رسمی فدراسیون جودو به دلیل آسیب دیدگی میراسماعیلی لغو شد.

این سایت عصر امروز سه شنبه از لغو این مبارزه خبر داد و نوشت: آرش میراسماعیلی در فینال رقابت های جهانی قزاقستان با آسیب دیدگی از ناحیه لثه و دندان مواجه شد که همین قضیه موجب شد تا وی شرایط مناسبی برای برگزاری مسابقه انتخابی نداشته باشد. دارنده مدال نقره کاپ جهانی قزاقستان این موضوع را با سرمربی تیم ملی در میان گذاشت و محمدرضا حاجی یوسف زاده با توجه به عملکرد خوبی که آرش میراسماعیلی در مسابقات اخیر داشت، موافقت کرد تا مسابقه انتخابی در وزن 66- کیلوگرم برگزار نشود.

براساس این خبر و با توجه به این که تا بازی های آسیایی گوانگجو زمان زیادی باقی نمانده است سرمربی تیم ملی هرگونه تصمیم گیری را به کمیته فنی واگذار کرد. همانگونه که قبلا نیز اطلاع رسانی شده بود انتخاب نفرات نهایی اعزامی به بازی های آسیایی گوانگجو به کمیته فنی محول شده بود که در این رابطه قرار است فردا چهارشنبه کمیته فنی طی جلسه ای نظر نهایی خود در انتخاب جودوکار وزن 66- کیلوگرم اعلام کند.

این درحالی است که میراسماعیلی به دلیل عملکرد قابل قبول بعد از دو سال دوری از رقابتهای رسمی و بین المللی به هیچ عنوان حاضر به برگزاری دیدار انتخابی نبوده و مدعی است باید به بازیهای آسیایی گوانگجو اعزام شود. به نظر می رسد خروجی جلسه کمتیه فنی فدراسیون جودو نیز انتخاب وی باشد که بدون شک تصمیم درستی خواهد بود.