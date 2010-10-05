رئیس پلیس مواد مخدر رودبار به شهادت رسید

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، فرمانده مبارزه با مواد مخدر شهرستان رودبار در جنوب استان کرمان عصر دوشنبه در درگیری مسلحانه با قاچاقچیان و اشرار مسلح جنوب کرمان به درجه رفیع شهادت نائل شد.

ستوان دوم "رضا فاضلی" عصر دیروز حین گشت زنی در مناطق صعب العبور جنوب استان کرمان در منطقه دو راهی "چاه علی" با اشرار مسلح درگیر شد و به دلیل اصابت گلوله و شدت جراحت جان باخت.

در این درگیری "علی احمدی" نیروی مقاومت بسیج روبار نیز مجروح و به بیمارستان جیرفت منتقل شده است.

شهید ستوان دوم فاضلی پیش از این نیز در درگیری با اشرار به درجه جانبازی نائل شده بود.

در این درگیری مسلحانه ماموران نیروی انتظامی موفق شدند 14 کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک به وزن 160 کیلوگرم کشف کنند.

پیکر شهید فاضلی صبح امروز در شهرستان بم تشییع خواهد شد.

ماموران نیروی انتظامی کرمان در جنگ پنهان با اشرار و قاچاقچیان مواد مخدر تاکنون صدها شهید و جانباز تقدیم انقلاب کرده اند.



