تفویض اختیار تکمیل ورزشگاه ۴۵۰۰نفره پردیسان به قم با موافقت وزارت ورزش

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر بهنام‌جو در جلسه‌ای که با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان در تهران برگزار شد، بر ضرورت تعیین تکلیف پروژه ورزشگاه ۴۵۰۰ نفره پردیسان تأکید کرد و افزود: این پروژه به دلیل نقش مهم در ارتقای زیرساخت‌های ورزشی استان، باید با برنامه‌ریزی دقیق و سرعت مناسب به سرانجام برسد.



وی گفت: بر اساس جمع‌بندی انجام‌شده در این نشست، مقرر شد با محوریت استانداری قم و با استفاده از ظرفیت خیرین و مشارکت بخش خصوصی، مسئولیت پیگیری و اجرای پروژه به استان واگذار شود تا فرآیند تصمیم‌گیری و عملیات اجرایی با انسجام بیشتری دنبال شود.



استاندار قم افزود: اصلاح نقشه‌های پروژه نیز در دستور کار قرار گرفته و وزارت ورزش و جوانان بر نقش محوری استان در مدیریت و راهبری این طرح عمرانی تأکید دارد تا ضمن رعایت استانداردهای فنی، کیفیت ساخت نیز تضمین شود.



بهنام‌جو با اشاره به هماهنگی میان معاونت عمرانی استانداری، اداره کل ورزش و جوانان استان و سایر دستگاه‌های مرتبط، بیان کرد: هم‌افزایی میان این مجموعه‌ها و خیرین می‌تواند زمینه‌ساز پیشرفت منظم پروژه و آغاز هرچه سریع‌تر عملیات اجرایی سالن ورزشی پردیسان شود.



وی اظهار داشت: تلاش خواهیم کرد این طرح با زمان‌بندی مشخص و نظارت مستمر اجرا شود تا در آینده نزدیک شاهد بهره‌برداری از یکی از مهم‌ترین پروژه‌های ورزشی شهرک پردیسان و پاسخگویی به مطالبات جوانان و ورزش‌دوستان استان قم باشیم.