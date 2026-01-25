تفویض اختیار تکمیل ورزشگاه ۴۵۰۰نفره پردیسان به قم با موافقت وزارت ورزش

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر بهنامجو در جلسهای که با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان در تهران برگزار شد، بر ضرورت تعیین تکلیف پروژه ورزشگاه ۴۵۰۰ نفره پردیسان تأکید کرد و افزود: این پروژه به دلیل نقش مهم در ارتقای زیرساختهای ورزشی استان، باید با برنامهریزی دقیق و سرعت مناسب به سرانجام برسد.
وی گفت: بر اساس جمعبندی انجامشده در این نشست، مقرر شد با محوریت استانداری قم و با استفاده از ظرفیت خیرین و مشارکت بخش خصوصی، مسئولیت پیگیری و اجرای پروژه به استان واگذار شود تا فرآیند تصمیمگیری و عملیات اجرایی با انسجام بیشتری دنبال شود.
استاندار قم افزود: اصلاح نقشههای پروژه نیز در دستور کار قرار گرفته و وزارت ورزش و جوانان بر نقش محوری استان در مدیریت و راهبری این طرح عمرانی تأکید دارد تا ضمن رعایت استانداردهای فنی، کیفیت ساخت نیز تضمین شود.
بهنامجو با اشاره به هماهنگی میان معاونت عمرانی استانداری، اداره کل ورزش و جوانان استان و سایر دستگاههای مرتبط، بیان کرد: همافزایی میان این مجموعهها و خیرین میتواند زمینهساز پیشرفت منظم پروژه و آغاز هرچه سریعتر عملیات اجرایی سالن ورزشی پردیسان شود.
وی اظهار داشت: تلاش خواهیم کرد این طرح با زمانبندی مشخص و نظارت مستمر اجرا شود تا در آینده نزدیک شاهد بهرهبرداری از یکی از مهمترین پروژههای ورزشی شهرک پردیسان و پاسخگویی به مطالبات جوانان و ورزشدوستان استان قم باشیم.
قم- استاندار قم از موافقت وزارت ورزش و جوانان برای واگذاری مسئولیت تکمیل پروژه ورزشگاه ۴۵۰۰ نفره پردیسان به استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر بهنامجو در جلسهای که با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان در تهران برگزار شد، بر ضرورت تعیین تکلیف پروژه ورزشگاه ۴۵۰۰ نفره پردیسان تأکید کرد و افزود: این پروژه به دلیل نقش مهم در ارتقای زیرساختهای ورزشی استان، باید با برنامهریزی دقیق و سرعت مناسب به سرانجام برسد.
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