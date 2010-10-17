تعلیم و تربیت بر عهده تمامی سازمانهاست

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، قدرتالله رشیدیپور در مراسم نمادین زنگ پیوند با بیان اینکه آموزش و پرورش به این باور رسیده که مشارکت والدین و خانوادهها در امر تعلیم و تربیت کشور تاثیر بسزایی داشته است، اظهار داشت: پیوند اولیا و مربیان میتواند کمک بسزای در این زمینه داشته باشد.
وی افزود: آموزش و پرورش از ظرفیتهای درون و برون سازمانی و همچنین ظرفیت و وجود اولیا و مربیان نهایت بهره میبرد.
مشاور قائم مقام وزیر در سازمان مرکزی انجمن اولیاء و مربیان کشور به اعتماد والدین به مدیران و مسئولان مدارس اشاره و بیان داشت: نگاه آموزش و پرورش نسبت به اولیا و مربیان نسبت به گذشته تغییر کرده و در این ارتباط مدرسه علاوه بر وظیفه آموزشی و تربیتی باید کانون فعالیتهای فرهنگی و هنری محلهها نیز باشد.
رشیدیپور با بیان اینکه آموزش و پرورش علاوه بر نسل حاضر نسل آینده را نیز تربیت میکند، خاطر نشان کرد: وظیفه تعلیم تربیت دانشآموزان وظیفه مهمی است تمام دستگاهها باید در این ارتباط آموزش و پرورش را نیز یاری کنند.
وی خاطر نشان کرد: در این عرصه دولت، مجلس و قوه قضائیه نسبت به حل مشکلات آموزش و پرورش اهتمام دارند.
این مراسم با حضور مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان، مشاور قائم مقام وزیر در سازمان مرکزی انجمن اولیاء و مربیان کشور، رئیس آموزش و پرورش ناحیه سه اصفهان، شهردار منطقه 5، حمیدرضا فولادگر و نیره اخوان نمایندگان شهر اصفهان در مجلس شورای اسلامی به همراه جمعی از اولیا و مربیان و دانشآموزان در مدرسه حکیمه اصفهان برگزار شد.
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