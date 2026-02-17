به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری تاس، مقامات فرانسوی نفتکش گرینچ را که از روسیه در حال حرکت بود، آزاد کردند.

دفتر دادستانی مارسی با انتشار بیانیه ای در این خصوص اعلام کرد که این کشتی آب‌ های سرزمینی فرانسه را ترک کرده است.

در این بیانیه آمده است: بخشدار بخش بوش-دو-رون محدودیت‌ های اعمال شده بر این کشتی را لغو کرد و این کشتی آب‌ های سرزمینی فرانسه را ترک کرد.

این اداره گزارش داد که «قبل از اینکه این نفتکش آب‌ های سرزمینی فرانسه را ترک کند، تحت نظارت مقامات ذیصلاح باقی مانده بود.»

برخی رسانه های غربی مدعی بودند که این کشتی از کشتی های ناوگان سایه روسیه بود.