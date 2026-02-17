مراسم تشییع شهید مدافع امنیت با حضور گسترده مردم در قلعه تل برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیین تشییع پیکر مطهر شهید سرگرد حسن برون، از افسران نیروی انتظامی عصر امروز سه‌شنبه در میان اشک، اندوه و شکوه حضور مردم برگزار شد. در این مراسم اقشار مختلف مردم، خانواده‌های شهدا، رزمندگان دوران دفاع مقدس و مسئولان شهرستان باغملک و شهرهای اطراف شرکت داشتند.

پیکر مطهر این شهید پس از اقامه نماز در گلزار شهدای شهر قلعه تل در جوار همرزمان شهیدش آرام گرفت و یاد و نامش در دل مردم این خطه جاودانه شد.

براساس اعلام فرماندهی انتظامی شهرستان ایذه، سرگرد شهید حسن برون از مأموران پاسگاه انتظامی سوسن بود که روز ۲۵ بهمن‌ماه در درگیری با اشرار مسلح به‌شدت مجروح شد. وی پس از دو روز تحمل جراحات، شامگاه دوشنبه ۲۷ بهمن‌ماه به درجه رفیع شهادت نائل آمد و به کاروان شهدای مدافع امنیت پیوست.

استاندار خوزستان سید محمدرضا موالی‌زاده نیز در پیامی، شهادت این مأمور فداکار را تسلیت گفت و ایثار او را «مشعل عزت و امنیت برای مردم خوزستان» خواند.

حضور گسترده مردم قلعه تل و باغملک در مراسم امروز، بار دیگر جلوه‌ای از قدرشناسی مردم خوزستان نسبت به فرزندان نیروی انتظامی و پاسداران امنیت کشور را به نمایش گذاشت.