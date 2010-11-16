همایش ملی امیرپازواری در مازندران برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، با هدف برگزاری مطلوبتر همایش ملی امیرپازواری، نشست مشترک اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و دانشگاه مازندران برگزار شد.

در این نشست که بعد از ظهر سه شنبه در دانشگاه مازندران برگزار شد، ابعاد مختلف برگزاری این همایش و معرفی موثر شخصیت امیر پازواری و آثارش، مورد بررسی قرار گرفت.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران گفت: امیر پازواری از جایگاه برجسته ای در فرهنگ بومی مازندران برخوردار است و آثارش از دیرباز با زندگی مردم عجین گشته است.

حجت الاسلام عباس علی ابراهیمی افزود: شناخت هر چه بیشتر آثار امیر پازواری و بررسی محتوایی و علمی این آثار، برای فرهنگ بومی مازندران یک ضرورت محسوب می شود.

وی به نقش دانشگاه مازندران و اساتید و پژوهشگران در برگزاری مطلوب این همایش اشاره کرد و گفت: همکاری و تعامل دانشگاه مازندران و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، موجب پربار شدن و اجرای هدفمند همایش امیر پازواری خواهد شد.

براهیمی به اهمیت دایره المعارف و دانشنامه مازندران اشاره کرد و گفت: عرصه علم، فرهنگ و هنر مازندران برای گام برداشتن در مسیر صحیح و پر شتاب توسعه نیازمند دایره المعارف است.

وی از دغدغه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی برای تولید این دایره المعارف خبر داد و گفت: امیدواریم با حمایت مدیران ارشد استان و تامین اعتبارات مورد نیاز مراحل اجرایی تهیه و تدوین دایره المعارف مازندران که اقدامی ماندگار است، آغاز شود.

سرپرست دانشگاه مازندران نیز همکاری های مشترک دانشگاه و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی را برای تحقق پژوهش های فرهنگی و هنری مثبت و کارساز توصیف کرد و افزود: دانشگاه مازندران با همه ظرفیت هایش در برگزاری همایش ملی امیر پازواری ورود پیدا خواهد کرد.

احمد احمد پور افزود: دانشگاه مازندران کادری مجرب و علمی را برای بالا بردن سطح پژوهشی و کارشناسی این همایش معرفی خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: آثار امیر پازواری در لایه های مختلف زندگی مردم مازندران رسوخ کرده است نباید گذاشت این آثار در جامعه کم رنگ شود.

وی از آمادگی کامل دانشگاه مازندران برای تولید دایره المعارف مازندران خبر داد و افزود: در صورت اختصاص منابع اعتباری مستقل، شاهد آغاز این پروژه ارزشمند و فاخر خواهیم بود.

به گزارش مهر، امیرپازواری، مشهورترین شاعر و عارف نامی طبرستان (مازندران) است و شهرت کسی در تاریخ ادبیّات مازندران به پای او نمی‌رسد.

وی، شاعری است مردمی بوده که همه توده‌های مردم، نامش را با آواز امیری می‌شناسند و این آواز، یکی از مهم‌ ترین آوازهای مازندارنی است که درجای جای این خطّه از غرب گرفته تا شرق می‌خوانند و در این زمینه، او، صاحبِ سبکِ آواز امیری است.

امیر پازواری بزرگترین شاعر طبری‌سرا در تاریخ ادبیّات مازندران است که اشعارش از جملة معدود آثار باقی‌مانده از قرون گذشته است که با خط و زبان طبری سروده و نوشته شده بر جای مانده است.

تذکره‌ نویسان، او را شیخ العجمِ مازندران لقب دادند و دیوانش را کنزالاسرار یا گنجینة رازهای مردم طبرستان نام نهادند.