فرهنگنامه لغات طبری در دست تدوین است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا کریم‌پور بعد ازظهر شنبه در حاشیه بازدید از نمایشگاه کتاب استان، بر ضرورت تقویت جذابیت‌های بصری و هنری کتاب‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی بومی برای ترویج مطالعه تأکید کرد.

کریم‌پور با اشاره به آثار مرتبط با فرهنگ عامه و هویت بومی مازندران، آن‌ها را نمونه‌ای از ظرفیت‌های غنی استان برای معرفی میراث فرهنگی عنوان کرد و اعلام کرد: برخی از این آثار را شخصاً تهیه و مطالعه کرده است.

وی با تأکید بر تغییرات نسل جدید و تحول در شیوه‌های مطالعه، گفت: تولید کتاب به ویژه در حوزه کودک باید با بهره‌گیری از عناصر بصری نوآورانه و محتوای بومی همراه باشد.

به گفته رئیس سازمان برنامه‌ریزی، بخش قابل توجهی از کتاب‌های کودک همچنان به داستان‌ها و فرهنگ‌های غیرایرانی اختصاص دارد در حالی که فرهنگ مازندران ظرفیت بالایی برای تولید محتوای بومی دارد.

وی همچنین به همکاری‌های مشترک با اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اشاره کرد و افزود: نقش زنان در فرهنگ مازندران، آثار ارزشمندی منتشر شده که حمایت از آن‌ها ادامه خواهد یافت و پروژه تدوین فرهنگ لغات طبری از دیگر اقدامات مهم استان است که با همکاری چند استان همجوار در حال پیگیری بوده و قرار است به زودی چاپ و منتشر شود.

کریم‌پور درباره جشنواره شهید رجایی نیز اعلام کرد: برای نخستین بار جایزه ویژه این جشنواره به کتاب فرهنگ و دانشنامه طبری اختصاص یافته است. این اقدام با هدف ترویج فرهنگ مطالعه و معرفی میراث فرهنگی استان انجام شده و در دیدار با مسئولان کشوری، این آثار به عنوان هدیه فرهنگی و سوغات میراثی مازندران تقدیم شده است.

وی در پایان بر ضرورت استمرار اقدامات حمایتی از نشر و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی استان تأکید کرد: و تصریح کرد که این فعالیت‌ها می‌تواند نقش مؤثری در تقویت فرهنگ کتاب‌خوانی و هویت بومی مازندران داشته باشد.