اسكوربورد ورزشگاه آزادي رسما افتتاح شد

به گزارش خبرنگار "مهر"، در حالي كه كمتر از سه ساعت ديگر به آغاز بازي ايران و آلمان باقي مانده است تنها 10 هزار نفر ديگر مي توانند بر روي سكوهاي ورزشگاه آزادي جاي بگيرند.

* رانيز سوبل سرمربي فعلي تيم فوتبال پرسپوليس نيز از چهار ساعت قبل از آغاز بازي در ورزشگاه حضور دارد.

*خوانندگان و هنرمندان كشورمان از چند ساعت مانده به آغاز بازي به اجراي برنامه پرداخته اند.

*بالاخره نمايشگر ورزشگاه آزادي با شكل و شمايل جديد ، خود را به تماشاگران نشان داد . اولين پيام اين اسكور برد خوش آمدگويي به تماشاگران بود : به ورزشگاه آزادي تهران خوش آمديد .

* به هنگام ورود همراهان تيم آلمان به جايگاه ويژه تماشاگراني ايران به تشويق آنها پرداختند.

*ازدحام مردم براي ورود به ورزشگاه پشت درهاي ورزشگاه آزادي ادامه دارد و ماموران نيروي انتظامي سعي دارند به آرامي و به صورت گروهي تماشاگران را به داخل هدايت كنند.

*محمد پارسا بازيكن سابق فوتبال كشورمان كه بر اثر سانحه ورزشي دچار معلوليت شده است نيز به همراه دو برادرش به ورزشگاه آزادي آمده است .