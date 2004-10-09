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۱۸ مهر ۱۳۸۳، ۱۷:۰۹

در حاشيه ديدار تيمهاي ملي فوتبال ايران و آلمان (1)

اسكوربورد ورزشگاه آزادي رسما افتتاح شد

تماشاگران علاقمند به فوتبال استقبال بسيار خوبي از ديدار تيم هاي ايران و آلمان كرده اند و در فاصله چند ساعت مانده به شروع اين ديدار اكثر سكوها مملو از علاقمندان به فوتبال است .

به گزارش خبرنگار "مهر"، در حالي كه كمتر از سه ساعت ديگر به آغاز بازي ايران و آلمان باقي مانده است تنها 10 هزار نفر ديگر مي توانند بر روي سكوهاي ورزشگاه آزادي جاي بگيرند.
* رانيز سوبل سرمربي فعلي تيم فوتبال پرسپوليس نيز از چهار ساعت قبل از آغاز بازي در ورزشگاه حضور دارد.
*خوانندگان و هنرمندان كشورمان از چند ساعت مانده به آغاز بازي به اجراي برنامه پرداخته اند.

*بالاخره نمايشگر ورزشگاه آزادي با شكل و شمايل جديد ، خود را به تماشاگران نشان داد . اولين پيام اين اسكور برد خوش آمدگويي به تماشاگران بود : به ورزشگاه آزادي تهران خوش آمديد .
* به هنگام ورود همراهان تيم آلمان به جايگاه ويژه تماشاگراني ايران به تشويق آنها پرداختند.
*ازدحام مردم براي ورود به ورزشگاه پشت درهاي ورزشگاه آزادي ادامه دارد و ماموران نيروي انتظامي سعي دارند به آرامي و به صورت گروهي تماشاگران را به داخل هدايت كنند.
*محمد پارسا بازيكن سابق فوتبال كشورمان كه بر اثر سانحه ورزشي دچار معلوليت شده است نيز به همراه دو برادرش به ورزشگاه آزادي آمده است .

 

کد مطلب 119454

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    نظرات

    • امین IR ۲۳:۰۲ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۷
      0 0
      پاسخ
      مبارک باشه
    • رضا IR ۲۳:۰۲ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۷
      0 0
      پاسخ
      عجبببببببببببببب!

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