وداع بی نظیر مردم انقلابی قم با شهیدِجمهور

به گزارش خبرنگار مهر، عصر روز سه شنبه پیکرهای مطهر رئیس جمهور شهید و شهدای خدمت پس از آنکه در تبریز تشییع شدند به تهران انتقال داده شدند و از آنجا راهی قم شدند تا آیت الله رئیسی آخرین زیارت خود را در حرم مطهر حضرت معصومه (س) انجام دهد و این سید شهیدان خدمت به همراه سایر شهدا در آغوش گرم مردم قم تشییع شوند.

پیکرهای مطهر پس از آنکه وارد شهر مقدس قم شدند به سمت حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها انتقال یافتند و از سمت مدرسه مبارکه فیضیه این مدرسه‌ای که روزگاری آیت الله رئیسی این عالم مجاهد برای تحصیل در آن رفت و آمد می‌کرد به سمت حرم مطهر بانوی بزرگ اسلام کریمه اهل بیت علیهم السلام راهی شدند.

پیکرهای مطهر شهدا در صحن مدرسه فیضیه قم مورد استقبال شماری از علما و اساتید حوزه علمیه و شخصیت‌های حوزوی قرار گرفتند و در ادامه به سمت حرم بانوی کرامت انتقال داده شدند.

در صحن امام هادی علیه السلام پیکرهای مطهر شهدای خدمت در حالی که خادمان حرم شمعدان در دست داشته و با گل به استقبال شهدا آمده بودند تا ضریح مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها آنان را بدرقه کردند.

آخرین زیارت آیت الله رئیسی و شهدای راه خدمت در حرم بانوی کرامت انجام شد و خادمان حرم پیکرهای مطهر را به ضریح اخت الرضا علیه‌السلام متبرک کردند.

در مسیر خروج از حرم مطهر در مدرسه فیضیه آیت الله سبحانی از مراجع تقلید شیعه در حالی که تازه برای وداع وارد مدرسه شده بود منصوری معاون اجرایی رئیس جمهور دستور داد تا پیکر مطهر شهید حجت الاسلام سید ابراهیم را نگه دارند تا این مرجع تقلید برای قرائت فاتحه و وداع بر سر پیکر این خادم ملت حضور یابد.

پس از آن شهدای راه خدمت به سمت بلوار پیامبر اعظم انتقال داده شدند تا تشییع رئیس جمهور شهید و همراهانش از این بلوار ۸ کیلومتری تا مسجد مقدس جمکران آغاز شود.

جمعیت از ابتدای بلوار پیامبر اعظم لبریز بود و خودروی حامل پیکرهای مطهر شهدا به سختی توانست به مسیر اصلی بلوار راه یابد.

جمعیت با مشاهده پیکرهای مطهر رئیس جمهور شهید و همراهانش خود را به سمت خودرو رساندند و فریادها یا حسین علیه السلام و یا زهرا سلام الله علیها در فضا طنین انداز بود.

از مردم قم چنین استقبال و تشییع با شکوهی در بدرقه شهید حاج قاسم سلیمانی و فرماندهان جبهه مقاومت در همین بلوار پیامبر اعظم در سال ۸۹ به یادگار مانده و این تشییع بی نظیر و با شکوه امروز نیز نشان از عمق ارادت ملت به خادمان واقعی خود به خصوص خادم الرضا علیه السلام است.

دو طرف بلوار پیامبر اعظم مملو از جمعیت بود و بسیاری با چشمان اشک بار و بغض‌های شکفته در انتظار سید شهیدان خدمت بودند تا برای آخرین بار این مرد جهادی و انقلابی را استقبال کنند.

در طول مسیر بلوار پیامبر اعظم ایستگاه‌های صلواتی و موکب‌های برپا بود و با آب و شربت از تشییع کنندگانی که از ساعت‌ها قبل برای آخرین دیدار با آیت الله رئیسی در بلوار پیامبر اعظم تجمع کرده بودند پذیرایی می‌شد.

تصاویر رئیس جمهور محبوب و مردمی شهید سید ابراهیم رئیسی در جای جای مسیر تشییع به چشم می‌خورد.

جوانان انقلابی و هیأتی در حالی که در پشت تریلی حامل پیکرهای مطهر می‌دویدند شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل سر می‌دادند.

مردم انقلابی قم در این مراسم وداع با رئیس جمهور مکتبی عهد بستند که مسیر او را ادامه دهند و در دفاع از قدس شریف این پاره تن امت اسلام کوتاهی نکنند.

در گوشه و کنار مسیر تشییع مادران و خواهرانی بر زمین نشسته بودند و با خود خلوت کرده و برای از دست دادن انسانی خدوم و جهادی و همچنین یاران شهید رئیس جمهور اشک می‌ریختند.

هر چه به زمان تشییع می‌گذشت انبوه جمعیت همانند سیل خروشانی قوت می‌گرفت و در برخی از مسیر تشییع به دلیل انبوه ازدحام جمعیت تریلی حامل پیکرهای مطهر شهیدان متوقف می‌شد.

صدها نفر از شیعیان کشورهای مختلف جهان مقیم در قم نیز در این مراسم تشییع حضور داشتند و به صورت گروهی به عزاداری می‌پرداختند.

قم امروز از دیگر شهرهای کشور نیز مهمان داشت و بسیاری از شهرها و استان‌های همجوار برای حضور در مراسم تشییع خادم خستگی ناپذیر ملت خود را به شهر رسانده بودند.