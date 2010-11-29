5 ایستگاه مترو سال آینده افتتاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن هاشمی افزود: ایستگاه چهارراه ولیعصر(عج) یکی از ایستگاههای مهم و پرتردد مترو است که از روزهای نخست بهره برداری آزمایشی مورد استقبال شهروندان قرار گرفته است.

وی ادامه داد: ایستگاه چهارراه ولیعصر(عج)، ایستگاهی تقاطعی در خط 3 و 4 مترو است که در حال حاضر در مسیر خط 4 (از انقلاب تا ایستگاه شهید کلاهدوز) به شهروندان خدمات رسانی می کند اما از سال آینده این ایستگاه در مسیر خط 3 مترو نیز جاذب مسافران است.

هاشمی تاکید کرد: سال آینده، سال احداث و توسعه خط 3 مترو تهران است که خطی شمالی - جنوبی بوده و از ازگل تا جاده ساوه ادامه دارد.

وی افزود: در سال آتی علاوه بر ایستگاه چهار راه ولیعصر(عج) در مسیر خط 3 ، شهروندان شاهد بهره برداری از ایستگاههای میدان ولیعصر(عج)، فاطمی، میرزای شیرازی و شهید بهشتی است.

مدیر عامل شرکت مترو تهران و حومه تصریح کرد: به طور متوسط هر ماه یک ایستگاه جدید در شبکه مترو تهران آماده بهره برداری می شود که امیدواریم با تامین اعتبارات لازم و ورود واگنهای جدید مترو امکان بهره برداری کامل از ایستگاههای جدید را داشته باشیم و خدمات رسانی مناسبی به شهروندان انجام شود.

وی گفت: امسال سال تکمیل خط 4 مترو تهران است که این خط تا پایان سال از غرب به شهرک اکباتان رسیده و سال آینده نیز سال خط 3 مترو است.



