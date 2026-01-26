به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، بخش اداره عملیات در ارتش سوریه وابسته به رژیم جولانی روز یکشنبه با صدور بیانیه ای مدعی شد که نیروهای کرد سوریه دموکرات موسوم به قسد آتش بس اعلامی میان دو طرف را نقض کرده و مواضع ارتش را در اطراف منطقه عین العرب واقع در حومه شمالی حلب با ۲۵ پهپاد انتحاری هدف قرار دادند.

در این بیانیه آمده است، اقدامات قسد باعث هدف قرار گرفتن تجهیزات ارتش سوریه و مسیر ام ۴ و روستاهای اطراف شده است.

بر اساس این بیانیه، نیروهای قسد برخی خانواده ها را در اطراف روستای الشیوخ تحت محاصره قرار دادند و در نهایت درگیری هایی در این منطقه به وقوع پیوست. ارتش سوریه در حال بررسی گزینه های میدانی خود علیه نیروهای قسد است.

لازم به ذکر است که عصر روز سه شنبه وزارت دفاع سوریه از حصول توافق آتش بس چهار روزه با نیروهای قسد خبر داد. بعد از آن نیز آتش بس مذکور به مدت ۱۵ روز تمدید شد.