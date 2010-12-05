تسهیلات اختصاص یافته به زلزله زدگان دورودی جوابگو نیست

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، عزیزالله مهدیان شامگاه شنبه در حاشیه جلسه بررسی خسارات زلزله دورود در سخنانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: در بازدیدی که از سطح شهرستان دورود داشتیم متوجه شدیم که ساختار زمین شنای در این منطقه پیچیده است و قسمتهای مختلف شهر دارای اختلافات زیادی در ان زمینه هستند.

وی با تاکید بر اینکه ساخت و سازهای صورت گرفته در شهر نیز فنی و اصولی نبوده است، بیان داشت: متاسفانه این روند تنها مختص به شهرستان دورود نیست و ما در بسیاری از نقاط کشور با این مشکل مواجه هستیم.

معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ایران با تاکید بر اینکه در برخ شهرهای کشور نظارت خاصی بر روند ساخت و سازها صورت نمی گیرد، بیان داشت: بیشتر نظارتها از سوی مهندسان ناظر جنبه اداری دارد که باید برای این امر چاره اندیشی شود.

مهدیان بیان کرد: در شهرستان دورود با زمین لرزه ای با شدت نه چندان بالا ما شاهد خسارات زیادی بودیم که بخش مهمی از این موضوع به جنس زمین و مشکلات موجود در این زمینه بازمی گردد.

وی با اشاره به انجام مطالعات اولیه زمین شناسی در مورد شهرستان دورود، بیان داشت: باید مطالعات در این زمینه تا تهیه نقشه ریزپهنه بندی پیگیری شود.

معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ایران همچنین در مورد مصوبه دولت در زمینه تسهیلات اعطایی به زلزله زدگان دورودیف عنوان کرد: این میزان تسهیلات جوابگوی حجم خسارات واد شده به مردم نیست.

مهدیان تصریح کرد: با 10 میلیون تومان نمی شود خانه دو طبقه ای را که به طور کامل خسارت دیده است را بازسازی کرد.

وی یادآور شد: باید تلاش شود واحدهای خسارت دیده شهرستان دورود مشمول تسهیلات مسکن مهر شوند تا بخشی از مشکلات مردم مرتفع شود.

معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ایران با تاکید بر اینکه در دیگر استانهای کشور این کار صورت گرفته است، بیان داشت: باید پیگیریهای لازم از سوی مسئولان استان برای تحقق این امر صورت گیرد.

به گزارش مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد مشترک معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و وزارت کشور، مبلغ 452 میلیارد ریال از محل منابع موضوع ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده 12 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور به منظور جبران خسارات ناشی از زلزله شهرستان دورود اختصاص داد تا با نظر شورای هماهنگی مدیریت بحران استان و برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.

بر اساس این مصوبه، تسهیلات ارزان قیمت 100 میلیون ریالی با سود 5 درصد و بازپرداخت 15 ساله برای بازسازی 1800 واحد مسکونی که بیش از 60 درصد خسارت دیده‌اند اختصاص خواهد یافت.

همچنین تسهیلات 50 میلیون ریالی با سود 5 درصد و بازپرداخت 15 ساله برای بازسازی 2 هزار واحدی که بین 30 تا 60 درصد خسارت دیده‌اند و تسهیلات 30 میلیون ریالی برای بازسازی 2 هزار واحدی که کمتر از 30 درصد خسارت دیده‌اند، اختصاص خواهد یافت.

دولت همچنین تسهیلات 10 میلیون ریالی با سود 4 درصد و بازپرداخت 15 ساله جهت امور معیشتی خسارت‌دیدگان از زلزله دورود در نظر گرفت که به 4 هزار ساکن واحدهای دچار کمتر از 60 درصد خسارت اختصاص خواهد یافت. برای این افراد همچنین اعتبارات بلاعوض 3 میلیون ریالی نیز اختصاص یافته است.

بر اساس این مصوبه، برای ساکنان واحدهای بالای 60 درصد خسارت، اعتبارات بلاعوض 15 میلیون ریالی اختصاص داده شده است. به علاوه، جمعا 30 میلیارد ریال اعتبارات تملک دارایی و 3 میلیارد ریال اعتبارات هزینه‌ای نیز برای جبران خسارت ناشی از زلزلوه شهرستان دورود اختصاص یافته است.

این در حالیست که کم توجهی به عمق خسارات وارد شده به زلزله زدگان دورودی موجب گلایه های مردم در این زمینه شده است. سوالی که این روزها اذهان زلزله زدگان دورودی را درگیر کرده این است که چگونه ممکن است مردمی که در اثر زلزله آواره شده اند و حتی پول کافی برای رهن و اجاره یک خانه موقت برای اقامت خانواده شان ندارند، با مبلغ 10 میلیون تومان خانه مستحکم بسازند. خانه ای که در مقابل زلزله قوی تری از زلزله نیمه آبان مقاومت کند؟