به گزارش خبرنگار مهر، محمد بختیار خلیقی عصر یکشنبه در جلسه تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی به مناسبت دهه مبارک فجر با اشاره به همراهی مستمر اصناف اظهار داشت که بازاریان کردستان از نجیبترین و مؤمنترین اقشار جامعه هستند و در سختترین شرایط پای کار مردم و نظام ایستادهاند.
مدیرکل صمت کردستان با تأکید بر اهمیت بازار بهعنوان یکی از ارکان مهم نظام سیاسی و اقتصادی افزود: بازاریان ایران در طول تاریخ همواره پیشگام دفاع از دین و ارزشهای الهی بودهاند و در بزنگاههای حساس همچون دوران انقلاب و دفاع مقدس، پشتیبان ملت و اسلام بودهاند.
همراهی بازاریان در شرایط اخیر
وی همچنین به عملکرد اصناف در جریان جنگ دوازدهروزه تحمیلی علیه ملت ایران اشاره کرد و گفت: بازاریان کردستان با حفظ آرامش بازار، مانع از ایجاد کمبود در کالاها شدند و بار دیگر وفاداری خود به مردم و نظام را نشان دادند.
خلیقی در پایان تصریح کرد: اصناف کردستان همانگونه که در گذشته در خدمت انقلاب و نظام اسلامی بودهاند، امروز نیز با قدرت و ایمان در مسیر حمایت از ارزشها و معیشت مردم حضور دارند و این مسیر را با جدیت ادامه خواهند داد.
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