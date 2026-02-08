به گزارش خبرنگار مهر، عصر یکشنبه همزمان با هشتمین روز از دهه مبارک فجر، آیین افتتاح پروژههای عمرانی و خدماتی بخش لشتنشا با حضور حسن صمدبیگی، معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی فرمانداری رشت و همراهی مهرداد مزینی، بخشدار سنگر و جمعی از مسئولان محلی برگزار شد.
این پروژهها با اعتباری بالغ بر ۶۶ میلیارد تومان در حوزههای راه، برق و آب اجرا شده و هدف از اجرای آنها ارتقای کیفیت زندگی روستاییان و تسهیل دسترسی به خدمات زیرساختی عنوان شده است.
حسن صمدبیگی معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی فرمانداری رشت در این مراسم با اشاره به ایام دهه مبارک فجر اظهار کرد: دهه فجر فرصتی برای مرور مسیر توسعه کشور و اقدامات انجام شده پس از پیروزی انقلاب اسلامی است و افتتاح پروژههای امروز، نمونهای از استمرار روند توسعه زیرساختها و توجه به نیازهای واقعی مردم در مناطق روستایی به شمار میرود.
وی افزود: با وجود فشارها و تحریمهای ظالمانه دشمنان، در سالهای گذشته تلاش شده است خدمات پایهای و زیرساختهای روستایی تقویت شود و پروژههایی در حوزه راه، برق و آب به نفع مردم به اجرا درآید.
معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی فرمانداری رشت در تشریح جزئیات پروژهها گفت: در حوزه راه، اجرای طرح هادی و آسفالت راههای روستایی جیرهنده و امیلدان توسط بنیاد مسکن با اعتبار ۵ میلیارد تومان انجام شد همچنین روکش آسفالت راه روستای چافوچاه و محور لشتنشا – رودبارکی توسط اداره راهداری و حملونقل جادهای با سرمایهگذاری ۲۵ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسید.
وی ادامه داد: در حوزه برق، ۳۹ پروژه با اعتباری حدود ۳۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اجرا شده و در بخش کشاورزی نیز دو آببندان توسط جهاد کشاورزی با اعتباری بالغ بر ۱۲ میلیارد تومان لایروبی و آماده بهرهبرداری شد.
صمدبیگی با تأکید بر اهداف این پروژهها خاطرنشان کرد: هدف از اجرای این طرحها صرفاً احداث زیرساخت نیست، بلکه بهبود شرایط زندگی مردم و ارتقای رفاه اجتماعی در روستاها مدنظر قرار دارد و این پروژهها بخشی از مسیر مستمر توسعه روستایی در استان است.
وی در پایان تصریح کرد: دولت چهاردهم با رویکردی مردمی و توجه به نیازهای عمومی، در مسیر ارتقای سطح رفاه و دسترسی عادلانه به خدمات حرکت میکند و در این ایام، همدلی مردم و مسئولان و رعایت اصول وفاق ملی، نقش مهمی در تقویت انسجام اجتماعی و تداوم روند توسعه دارد.
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