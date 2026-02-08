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۱۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۸:۴۳

افتتاح پروژه‌های عمرانی و خدماتی بخش لشت‌نشا با اعتبار ۶۶میلیارد تومان

افتتاح پروژه‌های عمرانی و خدماتی بخش لشت‌نشا با اعتبار ۶۶میلیارد تومان

رشت- همزمان با هشتمین روز از دهه مبارک فجر، آیین افتتاح پروژه‌های عمرانی و خدماتی بخش لشت‌ نشا رشت با اعتبار ۶۶ میلیارد تومان به بهره‌برداری برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر یکشنبه همزمان با هشتمین روز از دهه مبارک فجر، آیین افتتاح پروژه‌های عمرانی و خدماتی بخش لشت‌نشا با حضور حسن صمدبیگی، معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی فرمانداری رشت و همراهی مهرداد مزینی، بخشدار سنگر و جمعی از مسئولان محلی برگزار شد.

این پروژه‌ها با اعتباری بالغ بر ۶۶ میلیارد تومان در حوزه‌های راه، برق و آب اجرا شده و هدف از اجرای آن‌ها ارتقای کیفیت زندگی روستاییان و تسهیل دسترسی به خدمات زیرساختی عنوان شده است.

حسن صمدبیگی معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی فرمانداری رشت در این مراسم با اشاره به ایام دهه مبارک فجر اظهار کرد: دهه فجر فرصتی برای مرور مسیر توسعه کشور و اقدامات انجام شده پس از پیروزی انقلاب اسلامی است و افتتاح پروژه‌های امروز، نمونه‌ای از استمرار روند توسعه زیرساخت‌ها و توجه به نیازهای واقعی مردم در مناطق روستایی به شمار می‌رود.

وی افزود: با وجود فشارها و تحریم‌های ظالمانه دشمنان، در سال‌های گذشته تلاش شده است خدمات پایه‌ای و زیرساخت‌های روستایی تقویت شود و پروژه‌هایی در حوزه راه، برق و آب به نفع مردم به اجرا درآید.

معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی فرمانداری رشت در تشریح جزئیات پروژه‌ها گفت: در حوزه راه، اجرای طرح هادی و آسفالت راه‌های روستایی جیرهنده و امیلدان توسط بنیاد مسکن با اعتبار ۵ میلیارد تومان انجام شد همچنین روکش آسفالت راه روستای چافوچاه و محور لشت‌نشا – رودبارکی توسط اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با سرمایه‌گذاری ۲۵ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید.

وی ادامه داد: در حوزه برق، ۳۹ پروژه با اعتباری حدود ۳۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اجرا شده و در بخش کشاورزی نیز دو آب‌بندان توسط جهاد کشاورزی با اعتباری بالغ بر ۱۲ میلیارد تومان لایروبی و آماده بهره‌برداری شد.

صمدبیگی با تأکید بر اهداف این پروژه‌ها خاطرنشان کرد: هدف از اجرای این طرح‌ها صرفاً احداث زیرساخت نیست، بلکه بهبود شرایط زندگی مردم و ارتقای رفاه اجتماعی در روستاها مدنظر قرار دارد و این پروژه‌ها بخشی از مسیر مستمر توسعه روستایی در استان است.

وی در پایان تصریح کرد: دولت چهاردهم با رویکردی مردمی و توجه به نیازهای عمومی، در مسیر ارتقای سطح رفاه و دسترسی عادلانه به خدمات حرکت می‌کند و در این ایام، همدلی مردم و مسئولان و رعایت اصول وفاق ملی، نقش مهمی در تقویت انسجام اجتماعی و تداوم روند توسعه دارد.

کد مطلب 6743222

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