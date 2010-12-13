به گزارش خبرنگار مهر، از ابتدای سالجاری تاکنون همزمان با کاهش سهمیه بنزین یارانه ای، افزایش فروش بنزین آزاد حجم بنزین ذخیره سازی شده در کارتهای هوشمند سوخت خودروهای شخصی روندی کاهشی داشته است.

آخرین گزارش رسمی وزارت نفت نشان می دهد که در حال حاضر سهمیه بنزین یارانه ای در بیش از 80 درصد کارت هوشمند خودروهای شخصی به صفر و یا کمتر از 24 لیتر کاهش یافته است.

این در حالی است که در حال حاضر در یک درصد کارت هوشمند خودروهای شخصی بیش از یکهزار و 600 لیتر بنزین یارانه ای ذخیره سازی شده است.

در این میان، همزمان با شارژ 60 لیتر سهمیه بنزین آذرماه، موجودی بنزین ذخیره سازی شده در کل کارتهای هوشمند سوخت خودروهای شخصی و غیر دولتی به حدود دو میلیارد لیتر رسیده است.

گزارش مرکز داده سامانه هوشمند سوخت در وزارت نفت حاکی از آن است که سهمیه بنزین یارانه ای در 30 درصد کارت هوشمند سوخت خودروهای شخصی شامل بیش از 2 میلیون و 270 هزار دستگاه خودرو به صفر رسیده است.

در همین حال، سهمیه بنزین یارانه ای در 52 درصد کارت هوشمند خودروها شامل سه میلیون و 970 هزار دستگاه به کمتر از 24 لیتر کاهش یافته است.

11 درصد کارتهای هوشمند سوخت خودروهای شخصی هم از سهمیه بنزین یارانه ای بین 140 تا 244 لیتر برخوردار هستند ضمن انکه در چهار درصد کارت هوشمند خودروهای شخصی سهمیه بنزین یارانه ای در سطوح 346 تا 546 لیتر ذخیره سازی شده است.

اما وضعیت بنزین ذخیره سازی شده در کارت هوشمند نزدیک به سه درصد خودروها کاملا مطلوب به نظر می رسد به طوری که 2 درصد کارت هوشمند این خودروها از ذخیره 647 تا 847 لیتری برخوردار هستند. همچنین در بیش از یک درصد خودروها ذخیره بنزین یارانه ای به یک هزار و بیش از یکهزار و 600 لیتر افزایش یافته است.

در حال حاضر نزدیک به 375 هزار دستگاه خودروی شخصی از ذخیره بنزین 346 تا 546 لیتر برخوردارند، این در حالی است که موجودی بنزین یارانه ای در بیش از 124 هزار کارت هوشمند خودروها بین 647 تا 847 لیتر بنزین ذخیره شده است.

سهمیه بنزین یارانه ای در 23 هزار و 482 دستگاه خودرو حدود یک هزار لیتر و این سهمیه در 111 هزار و 137 خودرو به بیش از یکهزار و 625 لیتر رسیده است.