افتتاح و اجرای ۳۲۰ پروژه در شهرستان تنگستان

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع سه شنبه شب در پایان آیینهای افتتاح و آغاز عملیات اجرایی پروژههای عمرانی و اقتصادی دهه فجر در شهرستان تنگستان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: دهه فجر فرصت مناسبی برای بیان و اطلاعرسانی دستاوردها و خدمات نظام اسلامی ودولت خدمتگزار به مردم است.
وی افزود: خدمات نظام اسلامی با دوران پیش از انقلاب قابل مقایسه نیست و جوانان و نوجوانان باید با حجم خدمات آشنا شوند.
استاندار بوشهر از افتتاح و آغاز عملیات اجرایی ۳۲۰ پروژه عمرانی و اقتصادی در تنگستان در دهه فجر امسال خبر داد و خاطر نشان کرد: ۳۲۰ پروژه عمرانی و طرح اقتصادی با حجم سرمایهگذاری سه هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان در شهرستان تنگستان افتتاح یا اجرایی شده است.
زارع تصریح کرد: از این تعداد، ۲۷۵ پروژه با سرمایهگذاری ۲ همت به بهرهبرداری رسیده و عملیات اجرایی ۴۵ پروژه نیز با سرمایهگذاری ۱.۳ همت آغاز شده است.
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