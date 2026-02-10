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۲۲ بهمن ۱۴۰۴، ۱:۲۳

افتتاح و اجرای ۳۲۰ پروژه در شهرستان تنگستان

افتتاح و اجرای ۳۲۰ پروژه در شهرستان تنگستان

بوشهر- استاندار بوشهر گفت: ۳۲۰ پروژه عمرانی و طرح اقتصادی با حجم سرمایه‌گذاری سه هزار و۳۰۰ میلیارد تومان در شهرستان تنگستان افتتاح یا اجرایی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع سه شنبه شب در پایان آیین‌های افتتاح و آغاز عملیات اجرایی پروژه‌های عمرانی و اقتصادی دهه فجر در شهرستان تنگستان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: دهه فجر فرصت مناسبی برای بیان و اطلاع‌رسانی دستاوردها و خدمات نظام اسلامی ودولت خدمتگزار به مردم است.

وی افزود: خدمات نظام اسلامی با دوران پیش از انقلاب قابل مقایسه نیست و جوانان و نوجوانان باید با حجم خدمات آشنا شوند.

استاندار بوشهر از افتتاح و آغاز عملیات اجرایی ۳۲۰ پروژه عمرانی و اقتصادی در تنگستان در دهه فجر امسال خبر داد و خاطر نشان کرد: ۳۲۰ پروژه عمرانی و طرح اقتصادی با حجم سرمایه‌گذاری سه هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان در شهرستان تنگستان افتتاح یا اجرایی شده است.

زارع تصریح کرد: از این تعداد، ۲۷۵ پروژه با سرمایه‌گذاری ۲ همت به بهره‌برداری رسیده و عملیات اجرایی ۴۵ پروژه نیز با سرمایه‌گذاری ۱.۳ همت آغاز شده است.

کد مطلب 6745877

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