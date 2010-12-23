سالانه 500 میلیارد تومان برای نگهداری راههای کشور هزینه می شود

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین معاون برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل وزارت راه و ترابری که به مناسبت هفته راهداری و تجلیل از راهداران نمونه استان قزوین به این استان سفر کرده بود عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی شرکت کرد و به سئوالات آنها پاسخ داد.

مجید اسعدی در این نشست خبری اظهار داشت: با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی با سرعت بیشتری اجرا خواهد شد تا در هزینه ها صرفه جویی شود.

وی افزود: در بسته حمایتی که در ستاد مدیریت حمل و نقل کشور طراحی و به کارگروه تحول اجتماعی پیشنهاد شده است نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی شامل اتوبوس و کامیون ها دیده شده است که با ارائه تسهیلات کم بهره انگیزه رانندگان را برای نوسازی خودروهای عمومی بیشتر کرده ایم.

اسعدی تصریح کرد: عمر متوسط اتوبوس 15 و کامیون 19 سال است و مقرر شده است با ارائه تسهیلات تا سقف 50 میلیون تومان با بهره چهاردرصد و اقساط بلند مدت پنج ساله برای نوسازی ناوگان اقدام شود تا با افزایش قیمتهای سوخت مشکلی در هزینه جابجایی کالا و مسافر ایجاد نشود.

معاون برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل وزارت راه و ترابری یادآور شد: مالکیت خصوصی ناوگان حمل و نقل عمومی در کشور موجب شده تا هزینه جابجایی بدلیل نبود بار در برگشت از مقصد برای رانندگان بیشتر شود که در صورت شکل گیری تعاونیهای تخصصی و ساماندهی امور و سفارش جابجایی در مسیر رفت و برگشت فعالیت در این بخش مقرون به صرفه می شود.

وی اضافه کرد: به تعاونی های حمل و نقل هم ارائه تسهیلات لازم برای اجرای این طرح در بسته حمایتی پیش بینی شده و شرکتهای حمل و نقل می توانند ضمن پذیرش سفارش جابجایی کالا به افزایش ایمنی کار، ایجاد اشتغال و کاهش هزینه های جابجایی کمک کنند.

60 درصد ناوگان حمل و نقل عمومی کشور فرسوده است

اسعدی با اشاره به فرسوده بودن 60 درصد ناوگان حمل و نقل عمومی کشور، یادآور شد: امیدواریم پس از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها رانندگان خودروهای فرسوده با استفاده از تسهیلات کم بهره دولت برای نوسازی خودروهای خود اقدام کنند تا دچار مشکل نشوند.

این مسئول گفت: اگر ساماندهی بخش حمل و نقل عمومی به درستی صورت گیرد دیگر شاهد تردد بی مورد خودروهای سنگین در جاده های کشور که موجب افزایش هزینه ها، استهلاک و حوادث بیشمار در راهها شده است نخواهیم بود.

سه هزار کیلومتر راه آهن از طریق فاینانس اجرا می شود

معاون برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل وزارت راه و ترابری در ادامه اظهار داشت: از مجموع چهار هزار میلیارد تومان اعتبارات بخش راه کشور حدود یک هزار میلیارد تومان در بخش شبکه ریلی هزینه خواهد شد و به منظور تسریع در کارها و افزایش حجم فعالیت ها تعدادی از طرحها نیز از منابع خارجی تامین و اجرا خواهد شد.

وی گفت: 10 پروژه بزرگ ریلی با حجم بیش از سه هزار کیلومتر شبکه ریلی در شورای اقتصاد به تصویب رسیده و مجوز قانونی آن هم دریافت شده که از طریق فاینانس اجرایی خواهد شد.

اسعدی یادآور شد: راه آهن قزوین به رشت نیز از طرح های مهم ملی است که بخوبی در استان قزوین پیش می رود و امسال نیز 60 میلیارد ریال برای ادامه عملیات اجرایی آن اختصاص یافته و هزینه می شود.

وی تصریح کرد: متاسفانه از ظرفیت موجود شبکه ریلی کشور استفاده مناسب و بهینه نمی شود بطوری که از مجموع 9 هزار کیلومتر شبکه موجود فقط 60 درصد استفاده می شود.

چهار هزار و 300 میلیارد تومان اعتبارات وزارت راه و ترابری

معاون برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل وزارت راه و ترابری با بیان اعتبارات امسال وزارتخانه گفت: کل اعتبارات امسال وزارت راه و ترابری حدود چهار هزار و 300 میلیارد تومان است که با حجم عملیات راهسازی و راهداری مناسبت ندارد و کافی نیست.

اسعدی اظهار داشت: بیش از 500 پروژه در سطح کشور در بخش راه و ترابری تعریف شده است که 400 پروژه مهم در فهرست جدول 12 قانون بودجه گنجانده و اولویت بندی شده است که جاده ویار به سپارده در استان قزوین که برای اتصال به استان مازندران است در این جدول لحاظ شده و در مرحله مطالعه و بررسی کارشناسی است.

350 میلیارد تومان اعتبارات راه روستایی

این معاون وزارت راه و ترابری اعتبارات اختصاص یافته به راههای روستایی کشور را 350 میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: بیش از 100 هزار کیلومتر راه روستایی در کشور وجود دارد که اعتبارات اختصاص یافته به این بخش در خزانه بطور 100 درصد اختصاص نمی یابد بطوری که در سال گذشته 74 درصد و امسال 63 درصد آن تخصیص یافته است.

وی اظهارامیدواری کرد: با اختصاص تمام اعتبارات لازم در بخش راه تحول مناسبی در شبکه ریلی و جاده ای کشور ایجاد شود.

جاده قزوین، الموت به تنکابن سال 91 تکمیل می شود

اسعدی در خصوص جاده اتصال استان قزوین به مازندران هم گفت: این طرح ملی هم از پروژه های مهم وزارت راه است که در حال اجراست و با احدث آن ضمن کاهش 200 کیلیومتری مسیر قزوین به تنکابن، استانهای مازندران و قزوین هم به هم مرتبط شده و ترافیک جاده های شمالی از جمله محورهای چالوس، هراز و فیروز کوه به نحو قابل توجهی کاهش خواهد یافت.

وی اضافه کرد: فاز اول این مسیر از حصارخروان تا روستای شهرک در الموت قزوین به طول 32 کیلومتر در حال اجراست و فاز دوم آن نیز تا چند ماه آینده از منطقه گرمارود تا تنکابن آغاز خواهد شد.

این مسئول خاطرنشان کرد: مطالعات ساخت تونل از رزجرد به رجایی دشت هم در دست مطالعه است که در صورت داشتن توجیه فنی و اقتصادی به مرحله اجرا خواهد رسید.

وی اظهارامیدواری کرد: با تامین اعتبار لازم جاده قزوین، الموت به تنکابن تا پایان سال مالی 90 و سه ماهه اول سال 91 آماده افتتاح و بهره برداری شود.