تصویربرداری "رکب" به نیمه رسید

به گزارش خبرنگار مهر، نیمی از تصویربرداری فیلم تلویزیونی "رکب" به کارگردانی نارین بهجت سپری شده است. هم اکنون گروه در یک مبل فروشی در حوالی خیابان میرداماد مشغول تصویربرداری هستند.

تدوین این تله فیلم طبق برنامه‌ریزی توسط کارگردان طی چند روز آینده آغاز می‌شود. تصویربرداری این فیلم اواخر دی به پایان می‌رسد. محمد ابهری به تازگی به گروه بازیگران پیوسته است.

کاوه سماکباشی، کاوه خداشناس، ساقی زینتی، فاطمه طاهری، ایمان موذنی، مجتبی باحشمت، سیاوش معمارزاده، شاهرخ صدق روحی، محمدحسین حمامی و... از دیگر بازیگران این تله فیلم هستند.

"رکب" با مضمونی اجتماعی داستان زندگی حامد و نیما را روایت می‌کند که دو زندگی متفاوت دارند. آنها طی اتفاقی با یکدیگر مواجه شده و درگیر ماجرایی می‌شوند...

سایر عوامل این پروژه عبارتند از تهیه‌کننده: مهرداد نقیبی‌راد، دستیار یک کارگردان و برنامه‌ریز: کمال مقدم، مدیر تولید: امیرحسین کلهر، مدیر تصویربرداری: علی الهیاری، مدیر صدابرداری: محمد قمی، طراح صحنه و لباس: اسماعیل مقصودی، طراح گریم: بیژن محتشم، دستیار دوم کارگردان: ایمان موذنی، منشی صحنه: ساناز یزدانی، مدیر تدارکات: بهرام هنرمند، عکاس: بهروز بادروج، دستیاران تدارکات: همایون ابراهیمی، حسن اعراب.