به گزارش خبرنگار مهر،همزمان با فرا رسیدن ایام دهه فجر یکی از بزرگترین مراکز بانکرینگ ایران درخلیج فارس به منظور سوخت رسانی به کشتی و نفتکش های عبوری در تنگه هرمز راه اندازی می شود.

بر این اساس با موافقت احمد قلعه بانی مدیر عامل شرکت ملی نفت، فعالیتهای این مرکز سوخت رسانی به طور رسمی از دهه فجر در جزیره قشم آغاز می شود.

پیش بینی می شود با توجه به تردد تمامی کشتى ها و نفتکشهای عبوری به مقصد کشورهاى عراق، کویت، عربستان، امارات، قطر، بحرین و عمان، آبخور مناسب و کیفیت مناسب نفت کوره، بخشی از بازار بانکرینگ خلیج فارس در اختیار ایران قرار بگیرد.

بر اساس آمارهای شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی از ابتدای سالجاری تاکنون نزدیک به دو میلیون تن نفت کوره و گازوئیل از طریق مراکز بانکرینگ جزیره خارک، بندر ماهشهر، بندربوشهر، بندرعباس، جزیره کیش بندر چابهار و جزیره قشم به کشتی های عبوری خلیج فارس تحویل داده شده است.

بر اساس برنامه تدوین شده پیش بینی می شود تا اسفند ماه امسال ظرفیت عرضه سوخت به کشتی ها به دو میلیون و 500 هزار تن افزایش یابد که با راه اندازی مراکزجدید بانکرینگ درجزیره قشم و بندرعسلویه نزدیک به یکصد هزار تن به ظرفیت عرضه دریایی سوخت ایران اضافه خواهد شد.

فرید عامری مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با اشاره به برنامه ریزی انجام شده برای تصاحب 30 درصد بازار بانکرینگ سوخت خلیج فارس توسط ایران به مهر، گفت: برای تحقق این هدف باید 3.5 تا چهار میلیون تن سوخت توسط مراکز بانکرینگ ایران در بازار خلیج فارس عرضه شود.

طرح جامع بانکرینگ در برنامه پنجم تدوین می شود

از سوی دیگر نمایندگان مجلس در ماده 121 پیش نویس برنامه پنجم توسعه وزارت نفت را مکلف به تدوین طرح جامع سوخت رسانی دریایی به کشتی ها (بانکرینگ) در خلیج فارس و دریای عمان کردند.

براساس این مصوبه خانه ملت وزارت نفت مکلف است به‌ منظورافزایش خدمات سوخت ‌رسانی به کشتی‌ها(بانکرینگ) وخدمات جانبی در خلیج فارس و دریای عمان طرح جامعی تدوین و اجرایی کند.

از سوی دیگر وزارت نفت مکلف شده است سالانه حداقل 20 درصد توسط بخش غیر دولتی به سطح خدمات عرضه سوخت به شناورها در منطقه خلیج فارس و دریای عمان اضافه کند.

سال آینده هم باید میزان سوخت رسانی به کشتی ها در خلیج فارس به پنج میلیون و 54 هزار تن افزایش یابد که در این صورت تا سال 1391 این رقم با یک میلیون تن افزایش به 6 میلیون و 87 هزار تن در سال می رسد.

تا سال 1392پیش بینی می شود با فروش 6 میلیون و 930 هزار تن نفت کوره و 301 هزار تن نفت گاز میزان تحویل سوخت به کشتی های عبوری از خلیج فارس به هفت میلیون و 231 هزار تن افزایش یابد.

این در حالی است که بر اساس برنامه تعیین شده تا سال 1393 باید با فروش سالانه هفت میلیون و 500 هزار تن سوخت مایع به کشتی ها در خلیج فارس علاوه بر کسب 50 درصد بازار خلیج فارس، موقعیت استراتژیک ایران را در این حوزه ژئوپلیتکی ارتقا یابد.

تجارت نفتی ایران در خلیج فارس توسعه می یابد

به گزارش مهر، تا پایان سال گذشته با فروش 3.5 میلیون تن فرآورده نفتی به کشتی ها سهم ایران در بازار بانکرینگ خلیج فارس به 20 تا 25 درصد رسیده بود که در درآمد حاصل از فروش سوخت در سال گذشته به 1.4 میلیارد دلار رسیده است.

در سالهای 86 و 87 هم به ترتیب یک و 2.2 میلیون تن سوخت به کشتی های عبوری خلیج فارس تحویل داده شده است که در این سالها به ترتیب 508 میلیون و 1.2 میلیارد دلار درآمد برای کشور حاصل شده بود.

درحال حاضر علاوه برایران در بندر فجیره امارات متحده عربی مراکز بانکرینگ راه اندازی شده است و این کشور تنها رقیب در بازار خلیج فارس برای کشورمان به شمار می رود.