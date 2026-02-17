مذاکرات ژنو، ترمز نفت، طلا و دلار را کشید

به گزارش خبرنگار مهر، پایان یافتن دور دوم مذاکرات هستهای میان ایران و ایالات متحده در ژنو و ارسال سیگنالهای اولیه مبنی بر سازنده بودن گفتگوها، ترمز رشد قیمتها در بازارهای جهانی و داخلی را کشید. معاملهگران در بازارهای نفت، طلا و ارز با خوشبینی نسبت به احتمال لغو تحریمها و کاهش تنشهای ژئوپلیتیک، موقعیتهای خرید خود را بستند که منجر به اصلاح قیمتها شد.
در ادامه جزئیات واکنش سه بازار اصلی (نفت، طلا و ارز) بررسی میشود.
بازار نفت؛ ریزش طلای سیاه با امید به بازگشت بشکههای ایران
بهای معاملات آتی نفت خام در روز سهشنبه 28 بهمن 1404 و در آستانه از سرگیری مذاکرات هستهای در ژنو، با افت محسوس بیش از ۲ درصدی از سقف روزانه مواجه شد. در نتیجه این افت بهای نفت وست تگزاس اینترمدیت (WTI) که تا 64.14 دلار بالا رفته بود 62.74 دلار عقبنشینی کرد و نفت برنت نیز از 69.02 دلار به 67.59 دلار در هر بشکه رسید.
بنابر گزارش تریدینگ اکونومیکس محرک اصلی این ریزش، اعلام آمادگی ایران برای مصالحه در برنامه هستهای در ازای لغو تحریمهای ایالات متحده است. این پالس مثبت دیپلماتیک باعث شد تا بازار بلافاصله «ریسک پرمیوم» (حق بیمه ریسک) ناشی از تنشهای نظامی اخیر را تخلیه کند. این در حالی است که تنها یک روز قبل، پس از مانور دریایی ایران در تنگه هرمز و اعزام دومین ناو هواپیمابر آمریکا، قیمتها جهش ۱.۴ درصدی را تجربه کرده بودند، اما آغاز گفتگوها تمامی آن سودها را از بین برد.
سایر عوامل حاشیهای تقویتکننده اصلاح
در کنار خط اصلی خبری (مذاکرات)، عوامل دیگری نیز به تشدید این روند نزولی کمک کردند. گزارشهایی مبنی بر تصمیم اوپک پلاس برای از سرگیری افزایش تولید در ماه آوریل، که نگرانی از مازاد عرضه در بازاری که هماکنون نیز با اشباع روبروست را افزایش داده است. همچنین تردید بازار نسبت به موفقیت مذاکرات موازی میان روسیه و اوکراین باعث شد تمرکز اصلی معاملهگران بر پرونده ایران و آمریکا باقی بماند.
نمودار زیر تغییرات 15 دقیقهای بهای نفت برنت را در 48 ساعت گذشته نشان میدهد.
بازار طلای جهانی؛ خروج سرمایه از پناهگاه امن در پی کاهش تنشها
اونس جهانی طلا نیز همسو با سایر داراییها و تحت تأثیر مستقیم کاهش تنشهای سیاسی روی میز مذاکره، برای دومین جلسه متوالی کاهش یافت و با افت حدود 2.8 درصدی از سقف روزانه خود به کانال 4800 دلاری سقوط کرد و اکنون در محدود 4863 دلار داد و ستد میشود.
بنابر گزارش وبسایت تریدینگ اکونومیکس با شروع گفتگوهای ژنو، جذابیت طلا به عنوان «پناهگاه امن» کاهش یافت. معاملهگران که پیشتر به دلیل تقابلهای نظامی و لفظی به سمت خرید طلا هجوم برده بودند، اکنون با مشاهده جدیت طرفین برای گفتگو، در حال نقد کردن داراییهای خود هستند.
عوامل حاشیهای تقویتکننده اصلاح
علاوه بر جو مثبت دیپلماتیک، عوامل تکنیکال و کلان دیگری نیز این اصلاح را تعمیق کردند. کاهش حجم معاملات به دلیل تعطیلات سال نو چینی و بازارهای کلیدی آسیا که عمق بازار را کم کرده و نوسانات را تسهیل کرده است.
انتظارات برای سیاستهای فدرال رزرو عامل دیگر است؛ اگرچه دادههای تورمی آمریکا امید به کاهش نرخ بهره در ماه ژوئیه را زنده نگه داشته، اما سرمایهگذاران تا زمان انتشار صورتجلسه فدرال رزرو و دادههای تولید ناخالص داخلی (GDP)، با احتیاط رفتار میکنند که این احتیاط در سایه اخبار مذاکرات، کفه ترازو را به نفع فروشندگان سنگین کرد.
نمودار زیر تغییرات یک ساعت بهای اونس جهانی طلا را بر حسب دلار در ۳ روز کاری گذشته نشان میدهد.
بازار ارز و تتر؛ اصلاح قیمت دلار بازار آزاد و نرخ تتر با سیگنالهای مثبت از ژنو
واکنش بازار داخلی ارز و رمزارز تتر (دلار دیجیتال) به وقایع ژنو، صریحتر و هیجانیتر از بازارهای جهانی بود. دریافت سیگنالهای مثبت از روند سازنده مذاکرات و خبر تمدید گفتگوها به دور بعدی، باعث عقبنشینی خریداران و ریزش قیمتها از سقفهای روزانه شد.
تتر که تا پیش از ساعت ۱۵:۰۰ امروز تا محدوده ۱۶۳,۷۵۰ تومان پیشروی کرده بود، پس از انتشار اخبار خوشبینانه از اتاق مذاکره، با یک عقبگرد سریع تا کانال ۱۶۰,۶۰۰ تومان پایین آمد. در حال حاضر بازار کمی آرام گرفته و تتر در محدوده ۱۶۱,۲۰۰ تومان نوسان میکند.
همزمان در بازار اسکناس، دلار آمریکا که تا آستانه ۱۶۳,۰۰۰ تومان خیز برداشته بود، تحت فشار فروش ناشی از اخبار سیاسی قرار گرفت و اکنون به قیمت ۱۶۱,۷۰۰ تومان بازگشته است. معاملهگران ارزی معتقدند تا زمانی که اخبار از ژنو مثبت باشد، پتانسیل رشد قیمتها محدود خواهد بود.
نمودار زیر تغییرات 30 دقیقهای تتر را بر حسب تومان در ۳ روز گذشته نشان میدهد.
هر گرم طلای 18 عیار نیز به تبعیت از دلار و اونس جهانی طلا از این اصلاح عقب نماند و از سقف روزانه 19 میلیون و 650 هزار تومان به 18 میلیون و 750 تومان بازگشته است.
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